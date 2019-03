Mindenkiből elege volt, alvó társaira gyújtotta a viskót

Erőszakkal kényszerítette bocsánatkérésre a tanulókat, az ügyészség vádat emelt ellene.

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt a kislányát rendszeresen zaklató gyermekekkel szemben meg nem engedhető módon fellépő, súlyos bűncselekményt elkövető szülővel szemben.a férfi kislánya tavaly egy egri iskolába járt, ahova minden reggel busszal utazott be Egerbaktáról, majd busszal ment haza. Az év vége felé azonban többször is előfordult, hogy a gyermek nem szállt fel a menetrend szerinti járatra, inkább visszament a lakásukra, ahol sírt, de nem mondta el, hogy mi bántja. Az apja csak karácsony előtt szerzett tudomást arról, hogy a lányát két helyben lakó iskolatársa rendszeresen zaklatja és molesztálja a buszon, ahol a többiek előtt durván beszélnek vele. Ekkor elhatározta, hogy pedagógiai módszerek alkalmazása, vagy a probléma megvitatása helyett erőszakos önhatalommal vet véget az őt is érthetően felzaklató állapotnak. 2018. december 17-én délután, az egyik megállóban már várta az Egerbaktára érkező autóbuszt, mellyel a két sértett és a lánya együtt jött az iskolából. Amikor a tanulók leszálltak a járműről, a vádlott rátámadt arra a 11 éves kisfiúra, aki tudomása szerint csúnyán beszélt a gyermekével. A férfi előbb meghúzta a fiú fülét, majd lábon rúgta, miközben a nyakát hátulról szorítva a lánya felé fordította, és arra kényszerítette, hogy kérjen tőle bocsánatot. Amíg ez nem történt meg, nem engedte szabadon a menekülni igyekvő fiút. Amikor a bocsánatkérés elhangzott, a férfi a másik gyermek, egy 13 éves kislány ellen fordult. Neki is elkapta a tarkóját, azután pofon ütötte, majd arra kényszerítette, hogy térden állva kérjen bocsánatot az utcán a lányától. Amikor ez megtörtént, még hátba is rúgta a tanulót, mielőtt útjára engedte volna. A kislány az elszenvedett bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az Egri Járási Ügyészség két rendbeli 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével, valamint egy rendbeli könnyű testi sértés vétségével vádolja az apát, akivel szemben a Büntető Törvénykönyv az általa elkövetett bűncselekmények miatt akár 7 évig terjedő szabadságvesztés kiszabását is lehetővé teszi. Az ügyészség – az eset körülményeinek alapos mérlegelése után – a vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottal szemben börtönbüntetést szabjon ki, annak végrehajtását azonban próbaidőre függessze fel.