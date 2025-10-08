Közönyösen nézték, ahogyan a rendőrök a lángoló furgon rakterében elbújtatott embereket menekítik

Az élettársával illegális bevándorlókat csempésző férfi tagadta az őket igazoltató rendőröknek, hogy bárki is lenne füstölgő furgonjuk rakterében, majd szándékosan beletörte a kulcsot a zárba.