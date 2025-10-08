A főnök ki akart maradni, arra kérte beosztottjait, hogy egymással beszéljék meg a történteket. Később ő is fenyegetőző üzeneteket kapott.
Balogh Engelbertet emberölés kísérlete, Gál Jánost gyilkosság miatt körözik, a rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott ellenük.
Őt emberölési kísérlettel, kórházba került áldozatát nemi erőszak kísérletével gyanúsíthatják meg.
A büntetlen előéletű francia állampolgárságú gyanúsított őrizetbevételét csütörtökön megszüntették, és a prefektúra pszichiátriai intézetébe szállították át.
Nagyon elgurult valami az ámokfutónál.
Az első óra után, a szünetben szúrta hátba egy otthonról hozott késsel osztálytársnőjét, Mirellát egy bőnyi 6. osztályos kislány, aki halállistát vezetett társairól.
Mindkettőjüket kórházba szállították, jelenleg nincsenek kihallgatható állapotban.
A bántalmazás következtében az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét csak az mentette meg, hogy a társasház egyik lakója időben mentőt hívott hozzá.
Az élettársával illegális bevándorlókat csempésző férfi tagadta az őket igazoltató rendőröknek, hogy bárki is lenne füstölgő furgonjuk rakterében, majd szándékosan beletörte a kulcsot a zárba.
A gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény tíztől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
Szerencsére mindkét áldozat túlélte a támadást, az elkövetőket pedig elfogták.
G. Attila kihallgatásán a terhére rótt bűncselekmény elkövetését nem ismerte el, és panaszt tett a gyanúsítás ellen.
Nagyszombaton egy apa és három fia gereblyenyéllel, lapáttal és bottal esett neki a 16 éves kamasznak.
Az 57 éves férfi szóváltást követően szúrta meg egy késsel saját fiát.
A férfi elevenen akarta elégetni ismerőseit, benzint locsolt házukra a rendőrség szerint .
Nem az asszonyon múlt, hogy elmaradt a tragédia, az utolsó pillanatban rúgták ki kezéből az öngyújtót.
Molotov-koktéllal állt bosszút sérelmeiért a 21 éves vádlott, három ember halálát okozhatta volna.
A férfi előbb haragosával, majd saját hozzátartozóival próbált végezni.
A 25 éves férfi többször is próbálta megdöfni a rémült lakót, majd menekülőre fogta. Hiába, perceken belül utolérték.
Nem bírta elviselni a szakítást.
A támadó leütötte, majd vasoszlopra akasztotta áldozatát, akit a halál torkából mentettek meg.
Az egyik támadó szó szerint el akarta égetni haragosait, és csak pillanatokon múlt, hogy nem tette meg.
A gyanúsított az áldozat barátja, a nőnek végül sikerült kiszabadítania magát szorításából.
A bakonyi férfi pedig engedelmeskedett is, éjszaka átlopózott az áldozathoz.
Az áldozatot békülni hívta haza lánya és felesége, aztán közös erővel estek neki, menekülése közben pedig el is ütötték.
A rendőrök még aznap elfogták a 28, 24 és 17 éves elkövetőt.
Egy helyi kocsma előtt szabadultak az indulatok, a rendőrség emberölési kísérlet miatt nyomoz.
Két apa veszett össze a családi rendezvényen, az egyik kis híján belehalt a veszekedésbe.
Hat felfegyverzett férfi tört be az áldozatok házába, a családapát kis híján megölték.