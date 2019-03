Gyorsan a Holdra! -az alelnök mindenkit megfenyegetett Rakétavárosban

Égi dicsőségre tör Amerika. A Trump-kormányzat rohamtempót diktál a tudósoknak, mert öt éven belül embert akar küldeni a Holdra.

Dörgedelmes beszédet mondott a Nemzeti Űrtanács keddi ülésén Mike Pence, az Egyesült Államok alelnöke Rakétavárosban – így emlegetik az alabamai Huntsville-t. „Az első nő és a következő férfi a Holdon amerikai asztronauták lesznek, akik amerikai rakétákkal, amerikai földről szálltak fel”, jelentette ki. A NASA csak 2028 utánra tervezett ilyesmit, de az alelnök szerint gyorsítaniuk kell, amihez „minden szükséges eszközt” meg is ígért. Közölte, magáncégektől szereznek be hordozórakétát vagy leszállóegységet, ha másként nem megy. Fürgébb, rugalmasabb munkára szólította fel az űrkutatási hivatalt, egyben figyelmeztetett, ha nem boldogulnak öt éven belül, 2024-ig, akkor „a szervezetet kell megváltoztatnunk, nem a feladatot”.

Űrutazás maszekban

Jim Bridenstine, a NASA igazgatója úgy fogalmazott, „elfogadják a kihívást”, megtesznek minden tőlük telhetőt a program felpörgetéséért. Szakértők véleménye megoszlik arról, hogy tartható-e a céldátum. Jonathan McDowell, a Harvard asztrofizika-professzora azt mondja, megdöbbentené, ha sikerülne. A Hold felszínére leszálló egységet még meg kell tervezni, építeni és tesztelni, ami még akkor is nehéz lesz öt év alatt, ha „nincsenek politikai belviszályok a költségvetés körül”. Scott Hubbard, a NASA volt munkatársa szerint „borzasztóan rövid” az idő. Emlékeztet, annak idején mindkét Bush elnök mert nagyot álmodni, de hangzatos űrábrándjaik „összeomlottak a saját pénzügyi súlyuk alatt”. Más kutatók lehetőséget látnak a türelmetlenségben, hátha így megnyílnak a pénzcsapok. Alan Stern a Southwest Kutatóintézettől úgy látja, tartható a szoros határidő, ha az állam hatékonyan együttműködik a privát űrvállalkozásokkal. A szándék megvan. Tavaly kilenc óriáscéggel, köztük a Lockheed Martinnal kötött partnerségi megállapodást a NASA. Ezek vehetnek részt a Hold körül keringő kis űrállomás, a Lunar Gateway tervezésében és kivitelezésében, a szükséges technológiák fejlesztésében. A Boeingnél már készül az SLS rendszer (Space Launch System), amelynek jövőre Hold körüli, legénység nélküli misszióra kellene vinnie az Orion kapszulát. Két hete, szenátusi meghallgatásán a NASA főnöke azt sem zárta ki, hogy e célra a SpaceX kisebb járművét vennék igénybe.

Hová a sietség?

Most más a helyzet, mint a múlt században, amikor a hidegháború volt az űrkutatás motorja. A frissen megválasztott Kennedy elnök híres beszédben hirdette meg, hogy az Egyesült Államok még az 1960-as évtized vége előtt embert küld a Holdra. Ez nem pusztán presztízskérdés volt. Két ellenséges nagyhatalom rakétatechnológiája vetélkedett, erőfitogtatásként. És az amerikaiak sokáig le voltak maradva. A Szovjetunió érte el először rakétával a Holdat (1959), majd juttatta az első embert a világűrbe Jurij Gagarin személyében (1961). Washingtonban nemzetbiztonsági érdeknek minősült a fejlesztés, jutott rá pénz, paripa, fegyver. El is érték a kitűzött célt időre. Más oka volt, hogy Kennedy már nem hallhatta Neil Armstrong örökbecsű szavait: „Kis lépés az embernek, nagy ugrás az emberiségnek”. Júliusban lesz éppen ötven éve a történelmi pillanatnak, hogy az ember a Holdra lépett. Dorgáló beszédében az alelnök hivatkozott rá, hogy ha azt a régi programot végig lehetett vinni nyolc esztendő alatt, most is elfogadhatatlan a későbbi céldátum. Beszélt arról is, hogy űrállomást hoznának létre a Hold felszínén, amely Mars-missziók bázisaként szolgál. Ez már a második lépés, a NASA előbb az említett Gateway űrállomást szánja „feltételes megállónak” a világűr távolabbi pontjaira tartó jövőbeli asztronautáknak. Állandó legénység nem is lenne rajta, ellentétben az ezredforduló óta működő, a Föld körül keringő nemzetközi űrállomással (ISS). Éppen az ISS példája mutatja, nemzetközi együttműködés jellemzi az űrkutatást évtizedek óta. Ám egy új, ambiciózus szereplő beszállása megint versenyt indíthat el: Kína 2019 első napjaiban szondát juttatott el a Hold túlsó, a Földről nem látható oldalára, amire addig nem volt példa. Az Európai Űrügynökség (ESA) pedig arra készül, hogy felszíni bányászatot kezd a Holdon már a következő évtizedben, hogy oxigént és vizet nyerjen a törmelékből, amivel forradalmasíthatná a későbbi hold­utazók lehetőségeit. A NASA is számol az ottani erőforrásokkal, ezért a Hold déli sarkvidékén akar leszállni, ahol van hasznosítható jég.

Trump szkafandere

Közismert, hogy Donald Trump az űrutazás lelkes híve. Hivatalba lépése után rendeletet hozott arról, hogy embert kell küldeni a Marsra a 2030-as években. Ám azóta egyre inkább a Hold került érdeklődésének középpontjába. Trump, ellentétben elődjével, a messzebbre tekintő Barack Obamával, a gyors sikert favorizálja. Szakírók szerint ez sem újdonság: az egymást követő elnökök többször is változtattak a fontossági sorrenden ízlésük szerint, Clinton például imádott volna földönkívüli élőlényeket találni. A hirtelen irányváltások nem segítettek a tudósoknak. Végül egy pillanatra még tűnődjünk el, vajon miért pont öt évet szabhattak határidőnek a Holdra szállásra Washingtonban. Ha jövőre újraválasztják, akkor várhatóan 2024 Trump búcsúéve a Fehér Házban. Az internet népe szokás szerint azonnal felfigyelt erre, hamar megjelentek mémek a Holdon ugráló, szkafanderes Trumppal. Alighanem a főnöke árnyékában észrevehetetlen Pence alelnöknek is eszébe jutott, hogy egy űrsiker jól mutatna a választási kampányában, amit véletlenül ugyanabban az esztendőben tartanak. De tegyük hozzá: mindegy is. Ha a nagy nekibuzdulás előreviszi a tudományt, nem számít, miféle személyes szempontok álltak a háttérben.

Lapos elméletek És azt hallották már, hogy csalás az egész? Hogy senki nem is járt a Holdon? Hogy a világhírű felvételeket hamisították, nem a Holdon készültek, hanem Walt Disney hollywoodi stúdiójában, méghozzá a 2001 Űrodüsszeia sci-fi klasszikust rendező Stanley Kubrick titkos irányításával? Így tartja a holdraszállás-tagadó legenda – nem akármilyen társaság terjeszti, a lapos Földben hívőket tömörítő Flat Earth Society. De ez csupán egy összeesküvés-elmélet a többtucatnyi közül. Elsőként a haditengerészet korábbi tisztje, Bill Kaysing írt könyvet azzal a címmel, hogy We Never Went to the Moon, azaz Sohasem jártunk a Holdon (1976). Okfejtése szerint Washington mindenáron le akarta győzni az űrversenyben a Szovjetuniót, ezért csaláshoz folyamodott. Ehhez jött a Földi űrutazás (Capricorn One) című kalandfilm bemutatása (1978), amelynek az a cselekménye, hogy a NASA kamu Marsra szállást játszat el túszul ejtett asztronautákkal. Ez több millió amerikai mozilátogató agyába égett bele, a valóságtól különválaszthatatlanul. A vietnami háború és a Watergate-botrány után simán el tudták képzelni, hogy a kormány az arcukba hazudik. Négy évtized telt el azóta, ám az összeesküvés-elméletek tovább élnek, sőt az internet lökést adott terjedésüknek. Felmérések szerint ma is meghökkentően sokan hiszik világszerte, hogy az Armstrongék landolását megörökítő képeket igazából a Földön forgatták. Pedig a modern eszközökkel készült, nagy felbontású fotókon még látszanak is a leszállás nyomai, hiszen a Holdnak nincs légköre, nem fúj szél, ami elsöpörhette volna őket. De hiába, annál rosszabb a tényeknek.