Ki akar űrhajós lenni?

A Who wants to be an astronaut? című valóságshow-ban fogják kiválasztani, hogy ki tölthet el egy hetet a Nemzetközi Űrállomáson. A műsorban az Axiom Space második küldetésére (AX-2) lehet majd egy jegyet nyerni, amely a tervek szerint valamikor 2022 végén indulhat útnak az ISS-re.