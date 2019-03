Fideszes bekötésű civil szervezet használhatja a fóti gyerekváros területeit

Az Európai Néppárt háttérintezetének igazgatója, volt szlovák kormányfő szerint az EPP nem a választások miatt függesztette fel a Fideszt.

Ma már nem tudná elképzelni, hogy együtt fusson Orbán Viktorral, aki pedig 15-20 évvel ezelőtt még nagyon is megfelelő, fitt edzőpartner lett volna - mondta a Népszava kérdésére Mikulas Dzurinda. A korábbi szlovák kormányfő és külügyminiszter, a Wilfried Martens nevét viselő kereszténydemokrata kutatóintézet igazgatója magyar és Budapesten dolgozó külföldi újságírókkal beszélgetve udvarias, de félreérthetetlen kritikát fogalmazott meg az Európai Néppártban (EPP) a napokban felfüggesztett Fidesz politikájával kapcsolatban. Ugyanakkor azt állította, hogy az EPP lépése nem függ össze a május végén esedékes európai választásokkal. Szerinte merő véletlen, hogy a párton belül már két-három éve zajló folyamat éppen most kulminált. Dzurinda a CEU meghívására érkezett, ahol szerdán Európa jövőjéről tartott előadást. Mint elmondta, a Martens Központban javában dolgoznak az "Új európaiság" című terven: a mainál stabilabb és optimistább szövetséget tartanak szükségesnek; vannak területek, ahol még jobban koncentrálni kell a hatásköröket, ugyanakkor más kérdésekben már most is túlzott a harmonizáció. Az egyik olyan szféra, amelynek kezeléséhez az uniónak közös hangra van szüksége, az a geopolitika, mert Európának egy nyelven kell beszélnie Kínával és Oroszországgal. Kérdésre azt is kifejtette, hogy az oroszok távol tartásához Európának közös - a NATO-ba integrált - hadsereget kell létrehoznia. Ez annak is előfeltétele, hogy az EU az Egyesült Államok és Kína mellett a harmadik megkerülhetetlen geopolitikai tényező maradjon. A most is politikaközeli exkormányfő a kereszténydemokrácia legfontosabb értékei között a jogállamiságot, szabadságot, felelősséget, szolidaritást, a közös célokért való áldozatvállalást, a kormányoktól független igazságszolgáltatást, médiát és akadémiai világot, a fékek és ellensúlyok rendszerét sorolta fel. Kitért Orbán Viktor politikájának közvetlen értékelése elől, azt mondta, hogy a szavak és a tettek összevetése a sajtó feladata . Azt azonban, mint fogalmazott, "mindenki tudja, hogy Magyarország nehézségekkel küszködik". Dzurinda óvatos derűlátással nyilatkozott a CEU helyzetéről. Azt mondta, tanulmányozta a "lex-CEU"-t és most szerzett tapasztalatai alapján lát rá esélyt, hogy amerikai diplomát kiadó szakok is maradjanak Budapesten. Kiemelte Manfred Weber EPP-csúcsjelölt, a bajor kormány, illetve a Müncheni Műegyetem támogatási és együttműködési ajánlatát, amelyen szerinte most a Fideszben is gondolkodnak. Az EPP mindenesetre szeretne segíteni a CEU-nak, mert az Dzurinda szerint is minőségi egyetem, sok nemzetközi diákkal. A sajtószabadság magyarországi helyzetére vonatkozó kérdésre Dzurinda, aki híresen sokat fut és kerékpározik, egy példabeszéddel válaszolt. Felelevenítette, hogy Vladimir Meciar kormánya idején Szlovákiában sem volt független a közszolgálati média, ezért ő kénytelen volt 1500 kilométert biciklizni a kampánya során. Ez nem csak egészségileg, de politikailag is jót tett, mert a szlovákok felfigyeltek rá. A hatalomban pedig, állította, sosem emelte meg a hangját, ha újságíróval beszélt, mert a szabad sajtóra szükség van. - Liberális demokráciában élünk, biztos vagyok benne, hogy a helyzet előbb-utóbb javulni fog - tette hozzá. A visegrádi csoport országaiban Dzurinda látja a potenciált, a dolgos és felelősségteljes lakosságot, ám ahhoz, hogy a régió fel tudjon zárkózni a Nyugathoz, a helyes prioritásokat követő politikusokra is szükség lenne. A kétoldalú kapcsolatok látványos javulásáról szólva felelevenítette 2010-es emlékét, amikor munkatársai a feszült viszonyra való tekintettel eltanácsolták a Budapest Maratontól, ám ő elindult, és őszinte örömére három és fél órán keresztül csak pozitív üzeneteket, "Mikulás!", "Miklós!" és "Hajrá Miki!" bekiabálásokat hallott. Ebből azt szűrte le, hogy magabiztosnak és nyitottnak kell lennünk egymás iránt, nincs miért tartani szomszédainktól.