Hosszú sztrájkra készülnek a fogorvosok

Szeptemberben két hétig csak sürgősségi ügyeletet látnak el a rendelőkben.

Szeptember első két hetében megint leállnak a térítésmentes ellátást nyújtó fogászati rendelők. Ezalatt csak az ügyeleti és sürgősségi ellátást biztosítják – értesült a Népszava. Másfél évvel ezelőtt egyszer már leállt a körzetek harmada három napra, most azonban ennél jóval hosszabb tiltakozást terveznek a szervezők. A fogorvosok megelégelték, hogy a korábbi ígéretei ellenére a kormány továbbra sem hajlandó felszámolni az alapellátó fogászatok és a háziorvosi praxisok közötti finanszírozási különbségeket. Míg egy háziorvosi körzet működtetésére átlagosan, havonta 1,7 millió forint jut, addig ugyanazért 900 ezer forintot kapnak a fogorvosi praxisok, miközben az utóbbiak eszköz- és anyagköltsége összehasonlíthatatlanul több. Az elmúlt három év hozadéka, hogy a háziorvosoknak havi 530 ezer forinttal kiegészítették a praxisfinanszírozását. Az alapellátó fogorvosoknak előbb, 2016-ban összesen 2 milliárd forint (praxisonként 50 ezer) egyszeri többletpénz jutott, majd 2017-ben egyösszegű 3 millió forintos kiegészítést, utóbb pedig, 2018-ban további 833 millió forintot, (havi 130 ezret) kaptak.

- Nem mondhatunk le korábban megfogalmazott elvárásainkról – mondta a Népszavának Nagy Ákos keszthelyi fogorvos, a demonstráció szervezője, nevezetesen, hogy a kormány folytassa a praxis-finanszírozás korrekcióját. Azaz, szüntesse meg a házi- és a szintén alapellátást végző fogorvosi vállalkozások finanszírozása közötti különbségeket. Ehhez a kormánynak legalább 30 milliárd forinttal kellene megemelnie a fogorvosi ellátásra szánt keretet. Ha a fogorvosok nem kapnak egy nagyobb emelést, elolvad az eddigi kiegészítések eredménye, és a letelepedési támogatások ellenére is tovább nőhet a betöltetlen körzetek száma. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján olvasható nyilvántartás szerint már 261 üres körzet van és ezek előbb-vagy utóbb meg is szűnnek, beolvadnak más körzetbe. Hozzátette: a szeptemberre tervezett demonstrációt támogató aláírásokat jó ideje gyűjtik, ám miután a lapok két nappal ezelőtt beszámoltak arról, hogy Kásler Miklós a Magyar Falu Programmal nagy összegeket ígért az üres orvosi rendelők felújítására, illetve újak kialakítására, rekordot döntött a csatlakozók száma. Nagy Ákos szerint ez ugyanis azt jelenti, hogy ha most valaki új belépőként fogorvosi körzetet vállal, nettó 12-20 milliós támogatással vághat neki, miközben a területen dolgozók nem kapnak segítséget gépparkjuk megújításához sem. A havi működtetést is ugyanabból a biztosító által utalt átlagos 900 ezer forintból kell biztosítaniuk, mint eddig. Önmagában ez is feszültségeket okoz az újonnan belépő és a régi körzetek tulajdonosai között, de az intézkedés csomag befagyasztja a praxisok piacát is. Most körülbelül 8-9 millióért kínálnak egy fogorvosi körzetet, de ha az orvos félévig nem tudja senkinek eladni, akkor a tulajdonjog az önkormányzatra száll. A Falu Programból pedig az is következik, hogy ha valaki kivárja ezt a félévet, nemhogy térítésmentesen, hanem több tízmilliós támogatással hullik ölébe a praxis. Azzal pedig senki sem törődik – mondja Nagy Ákos, hogy fönntarthatók-e a meglévő rendelők.