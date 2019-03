„Előre nem látható körülmények”: 912 millióval drágult a múzeum szerződése

Számos kormányzati állítást a hazugság kategóriába sorol át a tervezett paksi erőmű kivitelezési szerződésének most megismert szövege – állítja Jávor Benedek, aki kiperelte a dokumentumot. A politikus gyorselemzésében finanszírozási és nemzetbiztonsági kockázatokról is beszélt.

Pert az Orbán-kormány és a Roszatom ellen februárban Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője, a bíróság arra kötelezte a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra a szerződés alapszövegét és néhány mellékletét. Csütörtök késő este kikerült az internetre a kérdéses szöveg. Jávor szerint az anyag erősen hiányos, maga a döntés viszont így is precedensértékű, mivel jelzi (még ha öt évvel az aláírás után is), hogy nem tartható a teljeskörű titkosításra irányuló kormányzati szándék. (A politikus hozzátette: már a mai napon adatigénylést indít a hiányzó mellékletek nyilvánosságra kerülése érdekében.) "Bár a szerződéses árat és a határidőket is kitakarták, annyi kiderül a szövegből, hogy a szerződés nem védi kellően a magyar érdekeket" – szögezte le Jávor Benedek. Egyértelmű, hogy a 12,5 milliárd euróra becsült szerződéses áron felül az orosz fél még számos követeléssel élhet. Például amennyiben a magyar fél hibájából csúszik a projekt, a késedelem költséget a Roszatom ráterhelheti a magyar államra. Márpedig jelenleg 2-3 éves csúszásnál járunk az engedélyezés elhúzódása miatt, és az atomerőművek esetében mindig a késedelmes befejezés a drágulás fő oka – hangsúlyozta Jávor. Szerinte el kell búcsúznunk attól a kormányzati állítástól, hogy „kulcsrakész erőművet kapunk rögzített határidőre fix áron”, hiszen az eredeti határidő már most sem érvényes, az ár emelésének lehetősége be van építve a kontraktusba. Ennél is riasztóbb, hogy a fővállalkozó-generálkivitelező Roszatom mindössze három éves általános garanciát vállalt, ami Jávor Benedek szerint egy elektromos radiátornál talán megfelelő lenne, itt viszont egy 60 éves működésre tervezett, 4-5 ezer milliárd forintos atomerőműről van szó. Egyetlen utalás sincs a szerződésben a kormánykommunikációban szintén gyakran szereplő 40 százalékos magyar beszállítói arányra. A beszállítók kiválasztása teljes körűen a Roszatom feladata, és a szerződés nem tartalmaz olyan kikötést, hogy bármilyen módon előnyben kellene részesítenie a magyar alvállalkozókat. A szerződés alapján nem tisztázható, kinek a feladata az áfa megfizetése – valószínűsíthető, hogy ez a szerződéses áron felül jelentkezik, és a magyar adófizetőket terheli. Nemzetbiztonsági kockázatra utal ugyanakkor az a kitétel, amely szerint a kormánynak támogatnia kell a beruházás érdekében Oroszországból érkező munkavállalókat a szükséges vízumok és engedélyek megszerzésében – Jávor szerit ez a minapi orosz bankbotrány után egy újabb kiskapu, amelyen keresztül ellenőrizhetetlen módon orosz állampolgárok érkezhetnek az országba.