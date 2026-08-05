Legalább százezer évig teljesen elzárja a kiégett fűtőelemekből származó sugárzást az a finn megoldás, amelyet kedden, augusztus 4-én engedélyezett a finn szakhatóság. A nukleáris energia egyik legnagyobb problémája a radioaktív hulladék kezelése, a finn innováció ezt iktatja ki.
Idén nálunk a szokásoktól és az EU más tagállamainak gyakorlatától eltérően egy hónappal korábban, már október elején megindult a fűtőanyag kitárolása.
A cég annak idején egy Rogán Antal által benyújtott törvényjavaslat révén került monopolhelyzetbe.
Trump magát ártatlannak tartja magát, de keddi tárgyalásának idejére biztonsági tervek készültek.
Két tételben módosították a megállapodást, amivel a múzeum műtárgyait tároló Museum Complex Kft. járt jól.
A kabinet több milliárdos költségű Kormányzati Adattrezort hozna létre, ahová az összes magyar állampolgár és cég hivatalos adatait és ügyeit archiválnák – derül ki a hvg.hu birtokába került, titkos kormányzati előterjesztésből. A lapnak a megvalósításért felelős egyik minisztérium megerősítette a tervezet létezését.
Ha az őssejtek felhasználására gondolunk, akkor sokunkat bizonytalaníthat el az eljárás. Járhat-e valamilyen egészségügyi komplikációval? Megéri-e az anyagi befektetést? Vannak-e olyan pozitív felhasználási példák, amelyek megerősíthetnek a döntésben? Az őssejtfelhasználásról ilyen és hasonló kérdések merülhetnek fel bennünk.
Gyakorlatilag alkalmatlan levéltári dokumentumok tárolására az a Daróczi utcai épület, ahová a nemzetgazdasági tárca budai Várba költözése miatt a Magyar Nemzeti Levéltár anyagait helyezik át. A szakemberek a raktár sürgős kiürítését javasolták, ám az iratok odahurcolása jelenleg is zajlik. A szakszervezet szerint a kabinetnek nincsenek távlati tevei a levéltár elhelyezésére, a lényeg csak az, hogy az NGM mihamarabb Budára költözhessen. Pénteken leállították az iratanyag átszállítását.
A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti politika megalkotásának elsődleges célja, megfogalmazni a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag kezelésével kapcsolatos elvárásokat - olvasható abban a határozati javaslat tervezetben, amelyet hétfőn nyújtott be a parlamentnek Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter.