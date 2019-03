Elment egy újabb legenda

Martin Scorsese-t is inspirálták műveit.

Elhunyt Agnés Varda filmrendező: a művészt családi körben érte a halál csütörtök este. A család közleménye szerint Varda rákbeteg volt és az utóbbi hetekben fordult válságosra az állapota. Szinte hihetetlen ez a hír, hiszen a februári Berlinálén még személyesen mutatta be a Varda by Agnes-t, mely tulajdonképpen egy bölcs és személyes vallomás volt az életről. Tanított, hogyan kell élni. Csakúgy, mint a korábbi művei. Agnés Varda 1928-ban született Belgiumban, mint sok művészt, Párizsba a kultúra és az egyetem vonzotta: a Sorbonne-on tanult, majd fotózásból élt, mielőtt megreformálta volna – tragikusan fiatalon elhunyt kortársa, Francois Truffaut szavaival élve – a „papa moziját”. Nem véletlen, hogy sokak szerint Agnés Varda a francia új hullám legnagyobb alakja volt. Mindent tudott a moziról, készített esszéfilmet, drámát, szatírát, dokumentumfilmet, de még romantikus műveket is. Első egész estés alkotása, a Párbeszéd precíz és lírai tanulmánya volt a párkapcsolatoknak. A világhírt Cléo 5-től 7-ig (1962) hozta meg neki, melyben a címszereplő, a hipochonder énekes amiatt aggódik, hogy rákos, miközben tehetetlen férfiakkal van körülvéve – így egyedül marad a szépségével és a magányával. Mindazonáltal eközben a mű bemutatta a Párizsban épp zajló zeitgeistet. Nem mellekésen, a Cléo sokkal időtállóbb alkotás mai szemmel, mint Godard Kifulladásig-ja, szinte még ma is izzik a vászon, ha vetítik valahol, amikor Varda kameratöltőtolla lefilmezte a gyanútlan polgárokat. Martin Scorsese minden idők egyik legjobb filmjének nevelte a Cléot, mely nem mellékesen nagy inspiráció volt neki a Taxisofőrhöz. Agnés Varda életműve hosszú volt és gazdag, számos remekművel. Akik személyesen ismerték vagy találkoztak vele, tüneménynek tartották. A lelkesedése sosem aludt ki, lélekben megmaradt fiatalnak, még kilencven évesen is ugyanúgy hordta a haját, mint ötven évvel ezelőtt. A világ filmszakmája csodájára járt, amikor 2017-ben az Oscaron a legjobb dokumentumfilmes kategória jelöltje volt az Arcélek, útszélek című filmmel, melyet a JR művésznéven alkotó fotó és utcai installáció művésszel közösen készített.