Szájer József néppárti nagyságokkal együtt szónokol

Mindenki a néhai miniszterelnököt, Antall Józsefet élteti.

Ünnepi megemlékezést tartanak április 2-ikán az Európai Parlamentben abból az alkalomból, hogy tíz évvel ezelőtt nevezték el a képviselő-testület brüsszeli épületének egyik szárnyát a néhai Antall József magyar miniszterelnökről. A 2009-es névadón jelentette be a volt kormányfő özvegye az Antall József Tudásközpont létrehozását is. Az évfordulón a magyar kormány, a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP) képviselői együtt fognak ünnepelni az EP Antall Jószefről elnevezett épületrészében. Ebben nem lenne semmi kivetnivaló, ha az EPP a közelmúltban nem függesztette volna fel a magyar kormánypárt tagságát. Így azonban meglehetősen bizarr, hogy a megemlékezésen egymás után fog felszólalni Szájer József, a Fidesz EP-képviselője, Antonio López-Istúriz, az EPP főtitkára, Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament egykori elnöke, a Fidesz politikáját vizsgáló néppárti “bölcsek tanácsának” tagja és Takács Szabolcs, európai ügyekért felelős államtitkár. Megkérdeztük az Európai Néppárt sajtóosztályát, hogy a történtek után nem tartják-e furcsának a fellépők listáját, de nem kívánták a rendezvényt kommentálni.



Voller-Szenci Ildikó, az Antall József Tudásközpont brüsszeli irodájának vezetője a Népszavának azt mondta, hogy a rendezvény időpontját és programját jóval azelőtt véglegesítették, hogy a Fidesz és az EPP között kirobbant a feszültség. Az intézményvezető bízik benne, hogy a néppárti politikusok részt vesznek és felszólalnak a megemlékezésen, amelyen szerinte egy jelentős magyar államférfi szellemi és politikai hagyatékát kívánják méltatni. Voller-Szenci azt is elmondta, hogy a magyar tagpárt felfüggesztése nem érinti az általa vezetett intézmény és a néppárt közötti kapcsolatokat, ahogy eddig, úgy ezután is hozzáférhetnek az EPP által meghirdetett pályázati pénzekhez. Ezt megerősítette a Népszavának Roland Freudenstein, a kereszténydemokrata pártcsalád Wilfried Martensről elnevezett brüsszeli kutatóintézetének politikai igazgatója is, aki közölte, hogy az együttműködés zavartalanul folytatódik a Martens Központ és az Antall József Tudásközpont, valamint a Magyar Polgári Alapítvány között.