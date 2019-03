250 lengyel és 50 magyar katona készül Libanonba

A londoni parlament alsóháza "karcsúsított formájában" is leszavazta Theresa May brüsszeli megállapodását. Ahelyett, hogy választókerületükben ünnepelték vagy gyászolták volna az eredetileg tegnapra tervezett távozást az EU-ból, a képviselők a szokásoktól eltérően pénteken is üléseztek, és újabb szavazást tartottak. Theresa May úgy játszotta ki a házelnök, John Bercow döntését, miszerint ugyanarról nem lehet ismét szavazni, hogy az Európai Bizottsággal kidolgozott, két részből álló kilépési megállapodásnak csak az első, jogerővel rendelkező fejezeteit terjesztette be, figyelmen kívül hagyva a jövőbeni együttműködést felvázoló politikai deklarációt. Az egyezménynek ez a részleges elfogadása elég lett volna ahhoz, hogy az Egyesült Királyság uniós tagsága május 22-ig meghosszabbodjon, és akkor rendezett körülmények között távozhasson. A zöld padsoros parlamnti ülésteremben a túlfűtött hangulatban a konzervatív frakció számos tagja szólalt fel. Sir Bill Cash azt állította, hogy a brüsszeli egyezmény “ócska, hitvány”, nem szerzi vissza az ellenőrzést az Európai Uniótól. Vele ellentétben Dominic Raab volt Brexit-ügyi miniszter ugyan továbbra sem értett egyet a szerződés tartalmával, mégis annak elfogadása mellett döntött, mert felfogta, hogy az alternatíva csak három dolog lehet:vagy a megállapofás nélküli kilépés, vagy annak akár beláthatatlan idejű, az európai parlamenti választáson való részvételt is szükségessé tevő meghosszabbítása, vagy pedig az 50. cikkely visszavonása . A Munkáspárt részéről Jeremy Corbyn már Theresa May-jel csütörtök este folytatott húszperces telefonbeszélgetése végeztével jelezte, hogy nem tudnak a megállapodás mellé állni. Nem volt hajlandó változtatni döntésén az észak-ír Demokratikus Unionisták Pártja sem. Ha az előző két alkalomnál kisebb arányban is, a Ház 286 igen és 344 nem szavazattal, ismét visszautasította May és az EU egyezségét. Az északír unionistákon kívül 34 konzervatív képviselő pártolt el a kormány előterjesztésétől. A voksot követően Theresa May úgy foglalta össze a döntés súlyos következményeit, hogy az Egyesült Királyság az unió április 12-i elhagyása felé tart, mert két hét alatt nincs már idő új megállapodás kidolgozására. A Ház korábban világossá tette, hogy nem akarja a megállapodás nélküli kilépést, de minden további halasztás csak akkor lesz elfogadható az EU számára, ha a kormány világos célokat fogalmaz meg, és ezt mind a huszonhét tagország jóváhagyja. Az Európai Unió április 10-re tervezett rendkívüli csúcsértekezlete előtt hétfőn ismét alternatív Brexit-lehetőségekről szavaz az alsóház, de ha valamelyik többséget is kapna, új kilépési szerződés válna szükségessé. A kormány újabb alulmaradása után az ellenzék rögtön felvetette új parlamenti választás és Theresa May azonnali távozása szükségességét.