Megint milliókat csaltak ki idős emberektől unokázós csalók Budapesten

A rendőrök elfogtak egy nőt és egy férfit, ismeretlen társaikat továbbra is keresik.​

Az újpesti rendőrök elfogtak egy nőt és egy férfit, akik több mint négymillió forintot csaltak ki idős emberektől – írja a police.hu. A férfi még január 16-án délelőtt – magát orvosnak kiadva – hívott fel egy nőt, és közölte vele, hogy a fia kórházban van, mert balesetet szenvedett, és a kár rendezésére pénzre van szüksége a fiának. Azt is mondta, hogy a pénzért egy rendőr megy majd. Az nő viszont a lakására érkező férfival alá akart iratni egy átvételi elismervényt, valamint kérte, hogy mutassa meg a rendőr igazolványát is, melynek hatására a férfi elmenekült a helyszínről. Fél órával később egy férfi szintén balesetre hivatkozva felhívott egy idős férfit, akitől pénzt kért. A férfi hitt a telefonálónak, majd átadott több mint kétmillió forintot a lakására érkező fiatalembernek, aki rendőrként mutatkozott be. A nyomozók azonosították az egyik férfit, a 39 éves budapesti Á. Richárdot, akit csütörtök délután Csepelen elfogtak, majd előállították a IV. kerületi Rendőrkapitányságra. Még aznap délelőtt, egy XV. kerületi lakásban elfogták azt a 33 éves budapesti nőt is, aki 2018. október 3-án délelőtt kétmillió forintot vett át egy idős asszonytól, miután egy férfi, magát a fiának kiadva pénzt kért arra hivatkozva, hogy tartozás miatt fogva tartják. A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói Á. Richárdot és Cs. Ildikót csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd a férfit őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Ismeretlen társaikat a rendőrök továbbra is keresik.​ A BRFK „unokázós” csalók elfogására létrehozott nyomozócsoportja nemrég egy 32 éves férfit és egy 17 éves fiút vett őrizetbe Budapesten , ők a gyanú szerint kétmillió forintot csaltak ki egy idős asszonytól. A rendőrök korábbanakik a gyanú szerint több alkalommal vertek át Érden időseket. Ezt megelőzően két embert azért vettek őrizetbe, mert egy idős embertől több mint egymillió forint értékű külföldi valutát vettek át, amelyet előzőleg tettestársuk telefonon csalt ki tőle.