Államtitok lett a fóti gyermekváros sorsa

Titkosította a minisztérium a fóti Károlyi István Gyermekközpont felszámolására vonatkozó adatokat. Szél Bernadett független országgyűlési képviselő ezért bírósági úton szerezné meg őket.

Hiába próbált közérdekű adatigényléssel konkrétumokat megtudni a fóti Károlyi István Gyermekközpont tervezett megszüntetéséről Szél Bernadett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) elutasította az adatok kiadását – azokat ugyanis tíz évre titkosították. A független országgyűlési képviselő szombaton Facebook-posztban számolt be erről, a minisztérium magyarázata az volt, hogy a kért adatok „döntés megalapozását szolgáló adatnak” minősülnek, ezért titkosak. A politikus jelezte: pert indít az Emmi ellen. Az Emmi több mint két éve nem hajlandó részletes szakmai tervvel előállni a gyermekközpont – ismertebb nevén Gyermekváros – felszámolásával kapcsolatban – kérdés, létezik-e egyáltalán ilyen kidolgozott koncepció. Eddig azt lehet tudni, hogy a Fóton élő állami gondozott speciális és különleges igényű gyerekeket budapesti, kalocsai, zalaegerszegi intézményekbe költöztetnék át, a gyermekközpontban ellátott kísérő nélküli menekült gyerekeket pedig az Aszódi Javítóintézet területén helyeznék el május 31-ét követően. A Gyermekváros bezárása része annak a kitagolási folyamatnak, amellyel minden olyan „tömegszerű” szociális intézményt megszüntetnének, ahol a gondozottak a társadalomtól elzárva élnek. Csakhogy a fóti gyermekközpont nem ilyen: noha az otthon a fóti Károlyi-kastély területén helyezkedik el, a kastélyban nem élnek állami gondozottak. Számukra a kastély 60 hektáros, ősfás parkjában alakítottak ki családias lakóotthonokat már évekkel ezelőtt – több milliós uniós forrásból. A park pedig nem zárt, hanem mindenki számára nyitva áll, a gyerekek is szinte minden városi rendezvényen részt vesznek – gyakran épp a Gyermekváros ad otthont különböző kulturális eseményeknek. Az Emmihez nemrég lapunk is közérdekű adatigényléssel fordult a Fóton ellátott menekült gyerekekkel kapcsolatban: pontos számukra és a gyermekközpont bezárását követő elhelyezésük körülményeire voltunk kíváncsiak.

„A Gyermekközpontban elhelyezett gyermekek létszáma az engedély nélküli eltávozások és a befogadások miatt napi szinten változik, ezért havi létszámadatokat az adott hónapra vonatkozóan a jelen lévő kísérő nélküli kiskorúak legalacsonyabb illetve legmagasabb napi létszámának megadásával tudunk szolgáltatni.”

- írták.

Tájékoztatásuk szerint idén februárban a „legalacsonyabb napi létszám” hat főt, a legmagasabb tíz főt tett ki. A jövőbeni elhelyezésükre vonatkozó kérdésünkre annyit válaszoltak: „a Károlyi István Gyermekközpontban biztosított ellátásokat a jövőben az ország más területén működő gyermekotthonokban fogják biztosítani”.

Mivel az utóbbi időben Fülöp Attila szociális államtitkár gyakran hangoztatta, cél az állami gondozott gyerekek nevelőszülőknél történő elhelyezése is, megkérdeztük, a fóti gyerekek bármelyikét sikerülhet-e nevelőszülőknél elhelyezni, illetve milyen tapasztalatokról lehet beszámolni a nemrégiben útjára indított Befogadlak nevelőszülői programmal kapcsolatban. Az Emmi szűkszavúan csak annyit írt: „a programot azért indítottuk el, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a gyermekek a családoknál vannak a legjobb helyen”. Ebből az olvasható ki, hogy pusztán figyelemfelhívó, nem konkrét gyermek-elhelyezési programról van szó. A gyermekek jövője mellett az is kérdés, mi lesz az otthon jelenlegi és egykori, ma már nyugdíjas dolgozóinak sorsa – utóbbiak ugyanis, korábbi szerződésük alapján életük végéig használhatnák szolgálati lakásaikat. Ezzel kapcsolatban az Emmi csak annyit közölt: „az érintett gyermekek és munkatársak helyzete személyre szabottan lesz megvizsgálva”. Nemrég ugyancsak Szél Bernadett nyomozta ki, hogy a Gyermekváros területéből több ingatlant is a szomszédos Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat lovasterápiás központjának adna át az állam – az egyik területen pedig a volt dolgozók lakásai találhatóak. Ezt firtató kérdésünkre az Emmi az MNV Zrt-hez irányított minket, ahonnan egyelőre nem kaptunk tájékoztatást. Kerestük Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület ügyvezetőjét is, ám csak az egyesület sajtóreferensét sikerült elérnünk. Mint kiderült, Edvi Péter hetek óta külföldön van, amíg vissza nem tér, addig nem tudnak tájékoztatást adni. Érdekesség, hogy Edvi a Fóti Hírnök tavaly februári számában úgy nyilatkozott: az elmúlt években a minisztérium többször felkérte őket, hogy vegyék át a Gyermekvárost, de nem kívántak élni a lehetőséggel. „Most is köszönjük egyesek javaslatát, de köszönjük, nem kérjük” – írta.