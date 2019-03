Eltemették Baló György újságírót

Végső nyugalomra helyezték Baló György Pulitzer-emlékdíjas, Prima Primissima Díjas újságírót, televíziós műsorvezetőt szombaton Budapesten.

Családja, barátai, pályatársai és tisztelői búcsúztak Baló Györgytől a Farkasréti temetőben. Baló György 1947. június 14-én, Budapesten született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-angol-német szakon. A Magyar Televízió (MTV) külpolitikai szerkesztőségében dolgozott 1975-től, valamint a Mozgó Világ munkatársa is volt; 1989-ben a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöki tisztségét töltötte be. Később, 2000-től az MTV műsorvezetőjeként, majd 2002-től 2006-ig kulturális igazgatójaként dolgozott, 2002-2003 között A hét főszerkesztője volt. 2009-ben a Magyar Rádió Kossuth adóján a 180 perc című reggeli műsort vezette, majd 2010-től 2012-ig az MTV főszerkesztői posztját töltötte be. Baló Györgyöt 1982-ben Rózsa Ferenc-díjjal, 1988-ban Balázs Béla-díjjal, 1991-ben Pulitzer-emlékdíjjal, 2017-ben Prima Primissima Díjjal tüntették ki. Életének 72. évében, március 18-án hunyt el, méltósággal viselt, hosszú betegség után, szerettei körében.