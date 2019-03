Megszűnhet az M3 csatorna

Május 1-től nem szerepel a csatornakiosztásokban az M3. Már korábban felröppentek a hírek arról, hogy befejezhetik a sugárzást.

Alig öt és fél évvel indulását követően most úgy néz ki, hogy megszűnik az M3 – derül ki a dtvnews.hu cikkéből. A portál szerint iparági körökben már az év elején felröppent a hír, hogy befejezi a sugárzást a retrocsatorna, igaz, akkor még március végi dátumról lehetett hallani. Ám pénteken, amikor a szolgáltatók elkezdték publikálni a májustól hatályos szolgáltatási feltételeiket több közleményben is szerepelt, hogy május 1-től már nincs a csatornakiosztásokban az M3, az egyik szolgáltató pedig ki is emelte, hogy megszűnés miatt. Az MTVA sajtóirodája egyelőre nem válaszolt a portál ezzel kapcsolatos megkeresésére.