Férfi kézilabda BL – Negyeddöntős a Veszprém

Hátrányból fordítva győzött a Honvéd ellen a Mezőkövesd, és sikert aratott a Ferencváros Kisvárdán.

A bennmaradásért küzdő Haladás három góllal nyert a Puskás Akadémia ellen Szombathelyen a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában. Az utolsó helyezett hazai csapatban nem állhatott a kapuba Király Gábor, akit az előző fordulóban heves reklamálásért kiállítottak, majd utóbb a szövetség fegyelmi bizottsága a bírói jelentésben foglaltakra hivatkozva három mérkőzésre eltiltott. Ezúttal Rózsa Dániel védett, eredményesen. A hazai csapatsorra alakította ki a helyzeteit, de a lehetőségek az első félórában kimaradtak. A vendégek sok technikai hibával játszottak, a szombathelyi letámadás viszont jól működött, és a sokadik helyzet már gólt eredményezett egy szöglet után. Hátrányba kerülve a Puskás Akadémia is vezetett támadásokat, egy védelmi hibát kihasználva azonban a szünet előtt nem sokkal növelte előnyét a Haladás. A pihenő után bő tíz perccel Rui Pedro kihagyta a kezezés miatt megítélt büntetőt, de hamar javított, két perccel később betalált, és ezzel gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát. A vendégek ezután nagy fölénybe kerültek, kapufát is lőttek, de ezzel együtt nem volt esélyük a felzárkózásra.

Eredmény: Szombathelyi Haladás-Puskás Akadémia FC 3-0 (2-0) Szombathely, v.: Berke gólszerzők: Rabusic (31.), Rui Pedro (45+1., 58.) sárga lap: Habovda (4.), Dausvili (64.), Holodiuk (73.), illetve Poór (56.) Haladás: Rózsa D. - Habovda, Jagodics, Tamás, Németh Mi. - Dausvili, Holodiuk (Németh Má., 80.) - Ivanov (Gaál, 77.), Rui Pedro, Ofosu - Rabusic (Priskin, 65.) Puskás Akadémia: Hegedűs - Szolnoki, Poór, Hadzsijev, Sós (Tamás N., 37.) - Varga J., Mioc (Arabuli, 59.) - Knezevic (Urblik, 59.), Nagy Zs., Kiss T. - Radó

Gera Dániel duplázott

Az MTK Budapest Gera Dániel két góljával győzte le 2-1-re a Diósgyőrt. Az első félidőben kiegyenlített mezőnyjáték mellett az MTK a kapura is veszélyt jelentett. A játékrész közepén Gera Dániel öt perc alatt kétgólos előnyhöz juttatta a házigazdákat, ám a szünet előtti hajrában váratlanul szépítettek a vendégek Tajti Mátyás révén. A második felvonásban a vendégek húsz percig irányították a játékot, gólhelyzetig azonban akkor sem jutottak. A 65. perc után kijött a szorításból a házigazda, de miután pár lehetősége kimaradt, a védekezést helyezte előtérbe. A két együttes szezonbéli harmadik összecsapásán is egy góllal nyert a házigazda, a fővárosiak másodszor bizonyultak jobbnak. A DVTK vendégként sorozatban negyedszer kapott ki.

Eredmény: MTK Budapest-Diósgyőri VTK 2-1 (2-1) Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2877 néző, v.: Andó-Szabó gólszerzők: Gera (22., 27.), illetve Tajti (43.) sárga lap: Kanta (60.), Katona (84.), Mihajlovic (91.), illetve Márkvárt (46.) MTK Budapest: Horváth L. - Katona, Balogh B., Pintér, Gengeliczki, Szelin - Vass Á. - Kanta (Vass P., 61.), Bognár I., Gera (Mihajlovic, 78.) - Torghelle (U. Diallo, 70.) DVTK: Antal - Sesztakov, Polgár (Bacsa, 74.), Brkovic, Tamás M., Juhar (Prosser, a szünetben) - Szabó B., Márkvárt, Tajti - Hasani, Mihajlovic (Vernes, 66.)



Pakson nyert az Újpest

Az Újpest 2-0-ra nyert a Paks vendégeként. Az első félidőben kevés helyzet alakult ki a kapuk előtt, inkább a küzdelem dominált. Fordulás után a Paks inkább a védekezésre koncentrált, de egy szerencsétlen mozdulat nyomán bekövetkező öngól átírta a hazai együttes által elképzelt forgatókönyvet. Hét perccel az öngól után tizenegyeshez jutott az Újpest, ezzel el is dőlt a három pont sorsa. A hazaiak sorozatban negyedik meccsükön maradtak nyeretlenek, míg a fővárosi vendégek a bajnokságban 2013 november után tudtak ismét győzelemmel távozni Paksról.

Eredmény: Paksi FC-Újpest FC 0-2 (0-0) Paks, 1200 néző, v: Farkas Á. gólszerző: Bobál D. (60., öngól), Traoré (68. - 11-esből) sárga lap: Lenzsér (44.), Bobál D. (67.), Zsidai (79.), illetve Burekovic (65.), Diallo (85.) Paks: Nagy G. - Kulcsár (Kővári, 24.), Lenzsér, Bobál D., Báló - Zsidai (Kesztyűs, 80.), Windecker - Hahn, Papp, Remili (Simon A., 69.) - Könyves Újpest: Pajovic - Pauljevic, Litauszki, Ristevski, Burekovic - Sankovic, Diallo - Nwobodo, Rácz, Nagy D. (Simon K., 70.) - Traoré (Zsótér, 89.)

Egygólos győzelmet aratott a Ferencváros

A listavezető Ferencváros egy góllal nyert a kiesés ellen küzdő Kisvárda otthonában. A hazai csapat a kezdetektől elsősorban a védekezésre összpontosított, bár kontrákból azért megpróbált eljutni a rivális kapujáig, és többször veszélyeztetett is. A vendégek ugyan többet birtokolták a labdát, de nem tudták feltörni a jól záró kisvárdai védelmet. A második félidőben már két perc elteltével gólt rúgott az FTC. Újabb találatot ugyan nem ért el, de Lukjancsuk kiállítása után már emberelőnyben is játszhatott. A Ferencváros a hajrában még egy kapufát is lőtt, végül azonban maradt az egygólos siker. A fővárosiak sorozatban ötödször nyertek a bajnokságban, a házigazdák pedig egymás után hatodik meccsükön maradtak nyeretlenek.

Eredmény: Kisvárda Master Good-Ferencváros 0-1 (0-0) Kisvárda, 3331 néző, v.: Iványi gólszerző: Szihnyevics (47.) sárga lap: Lucas (15.), Lukjancsuk (50., 60.), Beriosz (77.), illetve Isael (54.), Szihnyevics (59.), Heister (71.) piros lap: Lukjancsuk (60.) Kisvárda: Felipe - Lukjancsuk, Kravcsenko, Beriosz, Protics - Karaszjuk (Horváth Z., 84.), Gosztonyi (Melnyik, 66.), Cukalasz, Lucas (Sassá, 73.), Seco - Ilic Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G., Blazic (Frimpong, 33.), Dvali, Heister - Haratin, Sigér (Tokmac, 75.) - Isael, Gorriarán, Petrjak - Szihnyevics (Lanzafame, 64.)

Kikapott a Honvéd

A Mezőkövesd hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a Budapest Honvédot. Az első negyedórában kiegyenlített játékot láthatott a közönség, de csak a hazaiak próbálkoztak néhány távoli lövéssel, amelyek nem jelentettek komoly veszélyt Gróf kapujára. Később a kispestiek többet birtokolták a labdát, mezőnyfölényben futballoztak, de a szünetig még kaput eltaláló lövésig sem jutottak. A folytatásban is a Honvéd játszott mezőnyfölényben, ám nem tudott komoly munkát adni Szappanosnak, ellenben Grófnak egy ízben nagyot kellett védenie, hogy megóvja kapuját a góltól. A vendégek aztán az első kaput eltaláló lövéssel vezetést szereztek, a góllövőlistát vezető Holender csavart a bal sarokba. A fővárosiak viszont nem örülhettek sokáig, az egy perccel korábban becserélt Moutari második labdaérintéséből kapufás gólt lőtt. A dobogós helyekért küzdő Honvéd továbbra is támadott a győzelemért, de a meccset egy másik hazai cserejátékos, Vajda döntötte el, majd a hosszabbításban Drazic egy gyors ellentámadás végén ismét megbüntette a kinyíló piros-feketéket, így a helyzeteit jobban kihasználó mezőkövesdiek örülhettek a lefújáskor.