Orbán: az uniós elvek, értékek naponta szembesítenek minket a kormány siralmas teljesítményével

Ezt utolsó írott programjában deklarálta a mai magyar miniszterelnök és pártja.

"Épp ideje, hogy a kormánypárt konkrét vállalásokat tegyen, utoljára ugyanis pontosan tíz évvel ezelőtt, 2009-ben tett – egyébként átfogó és igen tartalmas – programot a választók asztalára", kommentálja a hirt Ujhelyi István, miszerint pénteken mutatja be Orbán Viktor a fideszesek új, európai parlamenti programját. Bármilyen más dokumentum hiányában a tíz éve készült program tekinthető igazodási pontnak, vélekedik az MSZP EP-képviselője. Aki szerint Orbán Viktor most gyökeresen mást állít majd, mint utolsó írásos kinyilatkoztatásában. Abban ugyanis olyan mondatok szerepelnek, melyeket azóta a rezsim megtagadott. Például: „az uniós értékek, elvek, célok és szakpolitikák nem teherként jelennek meg a mai magyar politikában, hanem fogódzóul szolgálnak, és naponta szembesítenek minket a kormány siralmas teljesítményével.”

Az évtizedes Fidesz-program azt is deklarálja, hogy nem lehet egy tagállami kormány „dilettantizmusa” és „a hatalommal való gátlástalan visszaélései minden következményéért” az Európai Unióra hárítani a felelősséget. Továbbá a Fidesz akkor azt is világossá tette, hogy „az uniós intézmények döntései nem külső diktátumok, hanem azokban mi is részt veszünk”, de egyértelművé tették azt is, hogy az Uniót olyan eszközökkel kell felruházni, amelyekkel a tagállamokat az európai értékek „folyamatosan az értékek képviseletére és az alapelvek betartására” lehet késztetni. És a legfontosabb mondat talán az, hogy: „ellentmondás, ha elvárjuk az uniótól, hogy vegye rá a normakövetésre a tagállamok kormányait, de vonakodunk attól, hogy ehhez a szuverenitásunkat esetleg csorbító felhatalmazást adjunk.” Előre borítékolható, jósol Ujhelyi, hogy ehhez képest Orbán Viktor jövő pénteken szembe fogja köpni tíz évvel ezelőtti önmagát és virtigli Európa-ellenes programot fog meghirdetni - lesz majd Soros, Brüsszel, migráns.