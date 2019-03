Megölték egy kis ellenzéki párt két választási megfigyelőjét Törökországban, amikor a nyílt szavazás ellen tiltakoztak

Majd mindenkit közös cselekvésre szólított fel.

Zuzana Čaputová választási győzelmét a Szlovákiában élő kisebbségek nyelvén, köztük magyarul is megköszönte, hangsúlyozta, mindenki elnöke szeretne lenni, írja a az Új szó . „Örömmel tölt el a választás eredménye, s tudom, holnap számos interpretációját olvassuk majd el. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy nemcsak a győzelemnek örülök, hanem annak is, ahogyan lezajlott a választás. Sokan kétségbe vontuk, nem hittük el, hogy saját politikai véleményünkkel is harcba lehet szállni, hogy nem kell a populizmus vonatára felszállni, hogy lehet igazat mondani, hogy agresszív szótár és övön aluli ütések nélkül is fel lehet kelteni az emberek figyelmét és érdeklődését” – hangsúlyozta Čaputová azzal, hogy ezt a fordulatot jelezte már a megyei választás, majd megerősítette az önkormányzati, most pedig az államfőválasztás. A leendő államfő hisz abban, hogy ez a trend folytatódik az EP-választás során, mert Szlovákia változást követel. "Ne örvendezzünk ellenfelünk szomorúságán, nézzünk előre, mert van mire és kire támaszkodnunk. Van, ami mellett kiálljunk, és van mit rendbe hoznunk. Keressük meg azt, ami összeköt bennünket, a Szlovákiáért folytatott harcban emelkedjünk felül személyes érdekeinken. Hívjunk meg új embereket, kövessük azokat az ideáljainkat és értékeinket, melyek összekötöttek bennünket ezen választás során. A valódi erő a kitartásban, a türelemben és a lépések fokozatosságában van, ahogyan a víz is képes elhordani a sziklát, mert az olyan nagy dolgok, mint egy ország építése, lassan születnek. Induljunk el önmagunktól. Még egyszer mindenkinek köszönöm” – mondta Čaputová.