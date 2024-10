Heti abszurd: Csicskanyitogatók

Hát megtörtént, amire nem számítottunk: Recep Tayyip Erdogan török elnök parlamentje repülőrajttal behúzta az igent a svéd NATO-csatlakozásra, utolsónak hagyva minket, akik fogadkoztunk, ígérgettünk, kijelentettük folyvást, hogy nem mi leszünk az utolsók, akik a most még 31 tagállam közül beadják a derekukat, most még emiatt is magyarázkodhatunk. Vagyis nem, itthon mindenki úgy tesz, mintha az arcvesztés meg se történt volna.