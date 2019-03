Vannak, akik migránsozó konferencia nélkül is tudják, mi a család - például az IKEA

Egymásra mutogatnak a politikai erők a múlt csütörtöki tragédia után, a hatóságok pedig a kiégett épület tulajdonosai és építői ellen nyomoznak.



Őrizetbe vették a hatóságok két tulajdonosát annak a Dakkában, Banglades fővárosában álló irodaháznak vasárnap, ami csütörtökön leégett , írja a Reuters . A tűz 26 emberrel végzett a vészkijáratokat nélkülöző 22 emeletes épületben. További 70-en megsérültek, és a tűzoltóknak százakat kellett kimenekítenie.

A hatóságok azt is megállapították, hogy szabálytalanul építettek bővítést az épülethez. Az eset újraélesztette a tűzvédelmi szabályozásokkal, és azok betartatásával kapcsolatos vitát is az országban - már csak azért is, mert egy hasonló tűz 71 emberrel végzett Dakkában, mindössze egy hónappal korábban. A mostani tragédia nyomán a hatóságok őrizetbe vették a város kerületének ellenzéki vezetőjét is, míg az ellenzék a kormányzatot hibáztatja, amiért az hatalma megszilárdítására vagyonokat költ, a tűzvédelemre pedig semmit. Nyomozás indult az épületet a '90-es években felépítő vállalkozó ellen is.



A tűz oka még mindig tisztázatlan, jelenleg szemtanúk beszámolói alapján próbálják rekonstruálni a történteket.