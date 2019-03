Kapaszkodjon meg, ha lomtalanításról elvinne egy széket - ez lopásnak számíthat

Míg Novák Katalin migránsozni ment a családbarátnak mondott, homofób és oroszbarát rendezvényre, a lakberendezési bolt az interneten osztotta ki a résztvevőket.

"A család az, akivel megosztod az ágyadat, az asztalodat, a fogkefetartódat. A család az, aki ismeri a wifi-jelszót, aki nem csinál problémát abból, hogy a vécédet használja, és a vécékefédet is. A család, aki megjön, anélkül, hogy előtte szólna, aki azt mondja, »ma este én főzök«, a család, akitől otthon érzed magad. Ez természetes, nem? Természetes." - ezzel a szöveggel fut az a rövid szpot, amely az olasz Ikea Twitter-oldalán jelent meg. Az ajánlószöveg ("Nem kell ahhoz konferencia, hogy tudjuk, mi a család") pedig nem hagyott kétséget afelől, hogy a Veronában pénteken kezdődött családvédő konferencia résztvevőinek üzentek, írja a hvg.hu

A konferencián Matteo Salvini olasz belügyminiszter és Novák Katalin családügyi államtitkár is tiszteletét tette, és kiadós migránsozással színesítette a programot. Emlékeztetőül: két évvel ezelőtt ezt a világkongresszust Budapesten tartották - a magyar kormány rendkívül lelkes támogatásával. A WCF a Családok Budapesti Világtalálkozója nevű programsorozat része volt, az eseményt Orbán Viktor nyitotta meg, beszédet mondott Novák Katalin nevében Pacsay-Tomassich Orsolya, az Emmi felelős helyettes államtitkára, és az akkor még emberminiszter Balog Zoltán is. A családbarátnak mondott, homofób és oroszbarát szervezetet a szélsőséges amerikai Allan Carlson találta ki még 1997-ben, több mint 80 országban vannak jelen, és a témához kapcsolódó legsúlyosabb arcokkal turnéznak szerte a világban. Például a Veronai kongresszuson beszélt Dmitrij Szmirnov orosz ortodox esperes is, aki korábban kannibáloknak nevezte az abortuszon átesett nőket. Ő a 2017-es budapesti kongresszuson azt mondta, a nők „igáslóvá tétele” - ez azt jelenti, hogy dolgoznak - valami ördögi terv része.