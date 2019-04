A kormány mindent megtesz, hogy az emberek finanszírozzák az államadósságot

A Széchenyi Tőkealap-kezelőnek durván 7 milliárd forintja ragadhatott bent.

Az állami tulajdonban levő Széchenyi Tőkealap-kezelőnek több milliárd forintja ragadhatott bent a bedőlt NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-ben –Matolcsy György rokonának, Szemerey Tamásnak a bankjánáldecember 18-án rendelt el kifizetési korlátozást a jegybank, amit kétszer meghosszabbított, a napokban pedig közölték, hogy végelszámolásba fordul a folyamat. A portál több forrásból is úgy értesült, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő durván 7 milliárd forintját bukja el, ennyi pénzt tartott ugyanis a bedőlt bankban, és ennek csak töredékét kapja majd vissza a betétesek kártalanítására szolgáló Országos Betétbiztosítási Alapból.A tőkealap-kezelőt is megkeresték az ügyben: a portál levelében azt is leírta, hogy információik szerint a szervezet 7 milliárd forintot helyezett el a mára végelszámolás alá került NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-nél, és a fizetési gondok miatt nem tudta kivenni a pénzét. Rákérdeztek, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő pontosan mikor és összesen mekkora összeget helyezett el az NHB-nál, a végelszámolás megkezdésekor mekkora összeget tartott ott, mennyit nem tudott kivenni a bankból, és várható-e, hogy megtérül a kár. Válaszukban az értesülést nem cáfolták, és mindössze annyit írtak, hogy a Növekedési Hitel Bank Zrt. végelszámolási eljárása jelenleg folyamatban van, a részletekről a vonatkozó szabályok alapján az eljárás után tudnak tájékoztatást adni, de tőkebefektetéseikkel továbbra is zavartalanul támogatják a gazdasági szereplőket, sem likviditási, sem forrás-kihelyezési problémát nem okoz az NHB végelszámolása. A portál szerint a 7 milliárd forintos bukással szinte biztosan a Széchenyi Tőkealap-kezelő lehet a legnagyobb kárvallottja a Matolcsy-féle üzleti kör bankjaként elhíresült hitelintézet bedőlésének. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétesenként 100 ezer euróig, vagyis durván 32 millió forintig kártalanít. Ennél magasabb összeget 9 magánszemély és 49 vállalat, szervezet tartott az NHB Banknál. Pénteken az OBA azt közölte: összesen 3,9 milliárd forint kártalanítást fizet az NHB 756 betétesének, az ügyfelek egy része már a múlt héten meg is kapta a kártalanítást.