Revansra készül a Manchester United

Noha Charles Leclerc technikai hiba miatt elbukta a győzelmet a Forma–1-es Bahreini Nagydíjon, a lapunknak nyilatkozó szakértő, Wéber Gábor szerint akár már az idén bajnok lehet a Ferrarival.

„Drámai vég, kegyetlen eredmény” – írta hétfőn a spanyol Mundo Deportivo, utalva az idei F1-es vb második versenyére. A megállapítás cseppet sem túlzó. A Ferrari 21 éves monacói pilótája, az élről indulva harmadikként leintett Leclerc az 57 körös verseny 46. köréig magabiztosan vezetett, a hajrában azonban váratlanul – autójában a belső égésű motor nem működött megfelelően – lelassult, végül kizárólag a biztonsági autó pályára küldésének köszönhetően ért célba pályafutása során először dobogós helyen. A második F1-es szezonjában járó, az olasz istálló színeiben másodszor versenyző ifjonc teljesítménye az elmaradt siker ellenére is ígéretes.

„Engem nem lepett meg, benne volt ez a teljesítmény mindig – kezdte a Népszava kérdéseire válaszoló Wéber Gábor, aki amellett, hogy autóversenyzőként és egy korábbi F1-es szaklap főszerkesztőjeként is ismert, évek óta az M4 Sport szakkommentátora. – Nyilván azt mindig nehéz előre felmérni, hogy ki mennyire tudja hozni a maximumát egy élcsapatba kerülve vagy mennyire érez rá az autóra, ám nagyon úgy tűnik, hogy a Ferrari olyan típusú autót épített erre az évre, amely vezethetőség szempontjából fekszik Leclercnek. Ez nagyon sokat számít.”

Leclerc azzal, hogy a vasárnapi versenyt az élről kezdhette, a sportág történetének második legfiatalabb rajtelsője lett, további adalék, hogy a Ferrari színeiben ilyen fiatalon előtte senkinek sem sikerült időmérőt nyernie. Persze, a kiugró teljesítmény vagy a ferraris szerződés nem a véletlen műve. A 2018-as F1-es debütálás előtt az alacsonyabb kategóriákban sikert sikerre halmozó, 2016-ban a GP3-as, 2017-ben pedig a Forma–2-es bajnokságot újoncként megnyerő monacói három éve lett a Ferrari pilótanevelő akadémiájának tagja. A Scuderia a néhai Ricardo Rodriguez, azaz 1961 óta nem alkalmazott olyan ifjú autóversenyzőt, mint a Kimi Raikkönen helyére tavaly szerződtetett Leclerc, már csak ezért is jogosan merülhet fel a kérdés: mit tud Charles Leclerc, akit máris a jövő bajnokának neveznek?

„Erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz: gyors. Alapvetően ennyi kell a Forma–1-ben vagy az autósportban ahhoz, hogy valaki a legjobbakkal versenyezhessen, ez Leclerc esetében is predesztináció arra, hogy futamgyőzelmekért, világbajnoki címért versenyezhessen – folytatta a lapunknak nyilatkozó Wéber Gábor. – Leclerc ráadásul az a típusú fiatal, aki nagyon higgadtan, nyugodtan kezeli a szituációkat, ez vasárnap is érződött a futam közben: bármennyire is rosszul élte meg azt, hogy az autó meghibásodása miatt elveszíti a győzelmet, a hiba közben sem hallatszott pánik, elkeseredettség a hangján. Ha visszagondolunk arra, hogy Lewis Hamilton öt vb-címmel a háta mögött egy hasonló hiba esetén miként kommunikál a csapattal, akkor Leclerc ezt a szituációt higgadtabban kezelte, mint a legtöbben a mezőnyben. A tempója mellett jó alap, hogy nem veszíti el a fejét.”

Noha a 21 futamból álló 2019-es bajnokság még csak a második hétvégéjén van túl, az eddigiek alapján sokan már most a vb-címre esélyesnek közé sorolják a monacóit, akivel kapcsolatban ne feledjük: csapattársa az a négyszeres világelső Sebastian Vettel, aki az utóbbi években egyértelműen a Ferrari vezérpilótája volt.

„A bahreini futam képéből kiindulva Leclerc nem csak Vettelre, bárkire veszélyt jelenthet. Ha a Ferrari megoldja a megbízhatósági problémáit, ezzel a teljesítménnyel Leclerc esélyes lehet a világbajnoki címre is – állapította meg Wéber Gábor. – Az lesz majd érdekes, hogy miként reagál arra, amikor esetleg egy-két győzelemmel a háta mögött tudatosul benne, hogy esélye lehet a bajnoki címre. Ez befolyásolhatja a teljesítményét, Vettellel vagy Hamiltonnal szemben ugyanis még nincs ilyen tapasztalata. Ezzel együtt sincs kétségem: már ebben az évben lesz néhány győzelme és több olyan futam is, amikor egyedülállót alkot majd a pályán.”