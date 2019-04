Zápor, napsütés és 22 fokos meleg vár ránk

A Makói Csípős kiadója is megszűnik, a kiadó elnökétől pedig elvennék megyei önkormányzati tisztségét.

A bíróság meglátása szerint ugyanis a Makói Csípős nevű internetes oldal gazdasági szolgáltatást végez. Ez pedig azt jelenti, hogy a képviselő nem maradhat a közgyűlés tagja. Pont került Kiss Attila a Csongrád Megyei Önkormányzat jobbikos képviselője, mint a Makói Csípős nevű online híroldalt kiadó Sándor Móricz Egyesület elnöke és a Csongrád Megyei Önkormányzat között zajló jogi eljárás végére. Az ügyben a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság járt el, jogerős döntésük pedig az, hogy Kissnek vissza kell adnia mandátumát, írja az Átlátszó

Az ügy legvitatottabb pontja éppen az volt, hogy a Makói Csípős végez-e gazdasági tevékenységet, üzletszerűségre törekszik-e, ami magában foglalja a rendszeres haszonszerzési szándékot. Ebben az esetben ugyanis médiaszolgáltatást végeznek, és ez alapján a Makói Csípős lehet médiatartalom-szolgáltató is. A bíróság azt állapította meg, hogy az oldal rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett, nyereség elérése érdekében végzi a tevékenységét, ezért az üzletszerűség feltételei is fennállnak. A hírportálon, ahogy írják, reklámok, hirdetések olvashatók.

A közgyűlés két határozatban is kimondta Kiss alkalmatlanságát, és egyben megfosztotta őt képviselői mandátumártól. Kiss Attila mindvégig vitatta, hogy a Sándor Móricz Egyesület által kiadott Makói Csípős médiatartalom-szolgáltató lenne. Korábban Bottyán Róbert főszerkesztő, most pedig maga Kiss Attila is elmondta az Átlátszó Országszertének, hogy reklámhirdetések nem futottak az oldalon, most sem futnak, az egyesület nem végez a médiatartalom szolgáltatáshoz kapcsolódó gazdasági tevékenységet. Kiss Attila hozzátette, jogászával vizsgálják annak a lehetőségét, hogy érdemes-e a jogerős döntés ellen úgynevezett rendkívüli jogorvoslattal élni. Ha arra jutnak, hogy nem, akkor elfogadja a bíróság döntését. Kiss Attila azt is elmondta, a párt később dönt arról, a megüresedett listás képviselői helyre ki ülhet be a Csongrád Megyei Közgyűlésbe.Továbbá arról is tájékoztatta a portált, hogy a Sándor Móricz Egyesület megszüntetéséről is döntött a közgyűlés, fenntartására ugyanis nincs indok a jövőben. Kérdés, hogy egy népképviseleti szerv kapcsán vajon mennyire fontos, hogy valaki egy egyesület, tehát nem profitorientált jogi személy vezetőjeként kiadója egy internetes portálnak, vagy ez csupán vihar egy pohár vízben. Pusztán érdekességképpen, hasonló szabály az országgyűlési képviselők tekintetében nem áll fenn - veti fel az oknyomozó lap.