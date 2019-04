Magokat ültetett a Budapest Bike Maffia

Három nap alatt öt intézményben 65 négyzetméternyi veteményes kertet hozott létre a Budapest Bike Maffia az idén másodszor megrendezett, "magörökbefogadós" hétvégi akciójával.

3 nap, 5 intézmény, 25 önkéntes, 65 nm ágyás, 370 kg várható hozam – ezek a számok jellemzik a hajléktalanszállók és egy gyermekotthon kertjében zöldséget ültető Budapest Bike Maffia idei első vetésének hétvégéjét.

Az önkéntesek a magokkal teli ágyásokat az ottlakók gondjaira bízták, hogy friss és tápláló zöldségeket termelhessenek. Az öt helyszínen nemcsak az aktivisták ültettek, az intézmények lakóit is sikerült bevonni. Projektjük célkitűzése a közös munkán túl az is, hogy a társadalom peremén élők is megtapasztalhassák: némi odafigyeléssel egész nyáron élvezhetik munkájuk gyümölcsét (és zöldségét).

A hétvége részletes beszámolójából kiderül, a Twist Olivér Alapítvány lakók azt kérték, a paradicsom, uborka, saláta, hagyma és eper mellett csilit is ültethessenek. A leglelkesebbek pedig a Magyar Vöröskereszt Madridi úti szállójának lakói voltak, akik még kertészklubot is alapítottak.

A Seeds 4 Hope - Fogadj örökbe egy magot! projekttel a Budapest Bike Maffia az olyan, agglomerációban levő hajléktalanszállókat céloz meg, ahol lehetőség van a kert használatára. A zöldségmagokat és a szükséges felszereléseket a szponzorok biztosítják.