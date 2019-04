Lengyel papok máglyára vetették Harry Pottert - és egy tucatnyi más könyvet

A könyvek, maszkok, nyakláncok és esernyők bűne a "szentségtörés" volt.

Katolikus papok könyveket égettek a lengyelországi Koszalinban, írja az Euronews . Többek közt a Harry Potter és a Twilight sorozat példányai kerültek a máglyára: bűnük szentségtörés. A könyvek mellett például egy afrikai maszkot és egy Hello Kitty-s esernyőt is elégettek, továbbá Jan Kucharszki helyi plébános megerősítette, hogy a hívők által bevitt amuletteket és talizmánokat is tűzre vetettek.