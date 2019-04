Kékbe borult a világ az autizmussal élőkért, köztük legalább százezer magyarért

Világszerte kék szín jelzi az április 2-i autizmus világnapot. Az egyelőre nem pontosan ismert okból kialakuló fogyatékosságot jelenleg nem lehet gyógyítani, de az autista emberek képességei fejleszthetők.

Április 2-át az ENSZ kezdeményezésére 2007. december 18-án nyilvánították az autizmus világnapjává. Az autizmus gyakori fogyatékosság, száz emberből egy érintett, Magyarországon minimum százezeren vannak az autizmus spektrum valamelyik fokán. Az autizmussal élő emberek agya a többiekétől eltérően dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat. Érzékszerveik sokszor túlságosan kifinomultak, vagy éppen nem elég érzékenyek, hogy befogadják a környezet ingereit, ez megnehezíti a társas kapcsolataikat is. Egy autista embernek problémát jelent megérteni a közösség írott és íratlan szabályait, nehezen olvas gesztusokból, mimikából és gyakran nem érti a hasonlatokat, szófordulatokat - olvasható az Autisták Országos Szövetsége honlapján. Gyakran előfordul, hogy egy autizmussal élő ember olyannyira érzékeny a hangokra, hogy számára a nagyvárosi közlekedés elviselhetetlen. Előfordulhat az is, hogy bőre fokozottan reagál az érintésre, ezért neki egy ölelés, vagy akár egy szimpla kézfogás is kellemetlen lehet. Ugyanakkor vannak olyan autizmussal élő emberek is, akik olyan részletekre is felfigyelnek, amelyek fölött az átlagos szem elsiklik. Ha beszélget valakivel, megeshet, hogy túl közel hajol a másikhoz, vagy éppen nem néz a másik ember szemébe. Egy autista emberre az is jellemző lehet, hogy leplezetlenül kimutatja érzelmeit, vagy hogy őszintén megmondja a véleményét másokról.