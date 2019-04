11 milliós bírságot kapott a DK a szervereit ért hacker-támadás miatt

Ez csak lehetőség, nem kötelezettség, írta a legfőbb ügyész Varju László DK-s képviselőnek küldött levelében.

A legfőbb ügyész először a 2018 júliusában elfogadott új Büntetőeljárási törvényre (Be.) hivatkozott , ami a nyomozást két részre osztotta: az első, felderítési szakasz a gyanúsított kihallgatásáig tart, és a rendőrség hatáskörébe tartozik, ebben a szakaszban az ügyészségnek csak felügyeleti joga van – az irányítást a második, vizsgálati szakaszban veszik a rendőröktől.

Mivel a rendőrség a gyanúsítotti kihallgatásig sem jutott el az Elios-botrány felderítése során, „az ügyészség nem került abba a helyzetbe, hogy irányíthassa a nyomozást”- fejtegette Polt, aki azt is tisztázta, hogy az aktuális iránymutatások szerint járnak el, a régi Be. ezért nem érvényes az ügyben.

Az igazi, az ügyészség szándékairól jobban árulkodó válasz azonban ezután következett: Varju László emlékeztetett rá, hogy az osztott feladatkörről szóló érvelés némileg sántít, hiszen a hatályos Büntetőeljárási törvény szerint a szerint a felderítés is a nyomozás részét képezi és a törvény 26. § (5) bekezdése kimondja, hogy „Az ügyészség bármely ügyben magához vonhatja a nyomozást”

Utóbbit Polt sem cáfolta, de hozzátette, hogy ez nem kötelezettség, és mindenképpen az általános hatásköri szabályoktól eltérő jelentő kivétel”.

Az csak a hab a tortán hogy a rendőrség gyors zárlata miatt Jávor Benedek, a Párbeszéd-EP- képviselője is feljelentést tett, hivatali visszaélés gyanújával. A Központi Nyomozó Ügyészségtől pedig azt a választ kapta, hogy korábban volt már egy hasonló tárgyú feljelentés, de azt is visszautasították, Jávor beadványa pedig ahhoz képest nem tartalmazott új adatokat; így az EP-képviselő feljelentésével már nem is foglalkoztak érdemben.