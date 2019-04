A pofapénzzel nem kell elszámolniuk az önkormányzatoknak

A kancellárt a német CDU alapítványának rendezvényére, a Páneurópai Piknik 30. évfordulójára szervezett megemlékezésre hívták meg.

Magyarországra jön Angela Merkel, hogy részt vegyen a Páneurópai Piknik 30. évfordulójára szervezett megemlékezésen – állította az egyik kormányzati forrásunk. Lapunk információi szerint a német kancellár hivatala már visszaigazolta, hogy a politikus elfogadta a meghívást, így a látogatás biztosra vehető. Diplomáciai forrásból viszont úgy értesültünk, hogy bár valóban érkezett Berlinből egy „elvi igen”, azért még nem száz százalék, hogy ebből a nyáron valóban kancellári vizit lesz, a német fél ugyanis „lebegteti egyelőre a kérdést”. Angela Merkel legutóbb az 1989 augusztus 19-i határnyitás 25. évfordulójához képest fél év késéssel, 2015 februárjában járt Budapesten, ahol egy meglehetősen feszült hangulatú sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor kormányfővel. A vizitet megelőző nyáron mondta el Orbán Viktor Tusnádfürdőn a híres-hírhedt vízióját az „illiberális demokráciákról”, amellyel nemzetközi botrányt okozott és jelentősen rontotta a német-magyar politikai kapcsolatokat. Merkel szóba is hozta a témát Budapesten, hangsúlyozva, hogy az Európai Néppártnak keresztény, szociális és liberális gyökerei is vannak, így „a demokrácia tekintetében nem tud mit kezdeni az illiberalizmus fogalmával”.



Mint ismert, 1989 augusztus 19-re magyar fiatalok szerveztek „pikniket” az osztrák határhoz, az esemény híre elterjedt az akkor már hónapok óta Magyarországon veszteglő több ezer NDK-állampolgárhoz is, akik nem akartak visszatérni a hazájukba, hanem az akkori NSZK-ba próbáltak továbbutazni, de ehhez nem voltak meg a vízumuk. A „piknikre” Sopron mellé érkező keletnémetek aztán egyszerűen áttörték - az akkor már csak látszólag őrzött - határzárat és tömegesen távoztak. Idén augusztus 19-én a CDU-hoz közeli Konrad Adenauer Alapítvány szervez a Fidesz pártalapítványával, a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal egy megemlékezést Sopronba, így logikus lenne Merkel jelenléte. Ráadásul még azt is mondhatná, „saját” alapítványuk meghívását fogadta el valójában.

A magyar kormányfő és a német kancellár kapcsolata már régóta nagyon rossz, ennek jellemző példája volt, hogy Angela Merkel egyedül Orbán Viktorral nem találkozott 2017-ben a magyar-német barátsági szerződés megkötésének 25. évfordulója alkalmából. Ugyanebből az apropóból viszont meghívta Berlinbe Bohuslav Sobotka akkori cseh-, és Robert Fico szlovák kormányfőt. A határnyitás évfordulója ugyanakkor még mindig olyan érzelmi- és történelmi jelentőséggel bír Németországban, hogy emiatt Merkel felülemelkedhet az ellentéteken. - A mai magyar-német kapcsolatoknak "mitikus alapító története" a Páneurópai Piknik és a kelet-német menekültek átengedése. Ennek a két eseménynek ma is nagy identitásképző ereje van mindkét fél számára, hiszen a két társadalomban és a politikai elitjeikben pozitív érzéseket ébresztett egymás iránt - akkor is, és most is - mondta a Népszavának Hettyey András. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa szerint Merkel esetleges részvétele ebben a történelmi keretben értelmezendő. A mai magyar-német kapcsolatokra ugyanakkor az esemény feltehetően kisebb hatással lesz, hiszen a magyar politikai elit is érzékeli, hogy Merkel ideje lassan lejáróban van. Az új fontos CDU-s partner már Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel utódja a pártelnöki székben. Érdemes lesz azt figyelni, hogy Kramp-Karrenbauer hogyan és milyen módon nyilvánul meg (vagy vesz részt) az augusztusi-szeptemberi megemlékezéseken - mondta lapunknak a német-magyar kapcsolatok szakértője.