Potom 800 millióért épül büfé és vécé a Városligetben

Két főigazgatót és nyolc gazdasági vezetői posztra lehet pályázni.

Két hete még csak jeleztük , ma délre viszont már meg is jelent tíz kórházi vezetői pályázat a kórházfenntartó honlapján. Főigazgatót egyelőre "mindössze" két helyre – a fővárosi Bajcsyba, valamint a karcagi városi kórházba keresnek. További nyolc vezetői pályázattal gazdasági igazgatókat cserélnének a fővárosi Bajcsyban, a Heim Pálban, a Jahn Ferencben, a jászberényi, a váci, a bajai, karcagi kórházban, valamint az Országos Onkológiai Intézetben. Az állásokra pályázóknak 30 napjuk van, hogy összeszedjék az adott poszt betöltéséhez előírt dokumentumokat. A kiírás szerint az állami kórházfenntartó a nyertes pályázók névsorát a benyújtási határidőt követő 60 nap múlva hirdeti ki. Azaz még három hónap bizonytalanság vár az érintett intézményekben dolgozókra. Alig egy hete írtunk arról, hogy Kásler Miklós miniszter a kormányt támogató lapok vezető szerkesztőinek tartott "eligazításon" arról beszélt: lecserél tucatnyi kórházigazgatót . A tárca vezető szándékairól a Pesti Srácok óvatlan újságírója tudósított. A miniszter akkor azt mondta: a kórházak adósságának mintegy kétharmadát 28 intézmény okozza. Ezért is hirdet meg 10 kórházban vezetői pályázatot, hogy olyan szakemberek kerülhessenek az intézmények élére, akik "képesek elérni a hatékonyabb gazdálkodást." A miniszter megjegyezte, a kórházigazgatói pályázatok azt a célt is szolgálják, hogy az állami rendszerben is mindenkor megfelelően kezeljék a rendelkezésre álló forrásokat. Ezt követően jelent meg kedden a pályázat. Csak éppen nem a legnagyobb adósokra és nem is valamennyi megbízással dolgozó vezetői posztra írták ki. Dávid Gyula, a hétfőn rapid módon, azonnali hatállyal menesztett Veszprém megyei kórház főigazgatójának esete például nem húzható rá erre a sablonra, hiszen az ő intézményének nem volt adóssága. Igaz, az ő posztjára egyelőre nem is írtak ki pályázatot. A pályázati kiírástól függetlenül az egészségügyért felelős államtitkárságon megkezdték a legeladósodottabb intézmények vezetőinek beszámoltatását. Úgy tudjuk, ezek a meghallgatások mindaddig folytatódnak, míg valamennyi nagy adós sorra nem kerül.