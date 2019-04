Brazíliában készült képpel illusztrálta az Origo a nagy-britanniai migránspoklot

Nem is először.

„Erőszak, gyerekverés, nemiszerv-csonkítások - ez már a hétköznapok része a briteknél” - vázol szokásosan sötét képet az Origo a migránsok miatt mára pokollá vált Nagy-Britannáról. És a borzalmas állapotokat fényképen is meg tudják mutatni. A kép tényleg rémisztő, aki csak ránéz, soha többé nem mer Londonba utazni. Egy csapat mutogató színesbőrű látható rajta, ráadásul az egyiken raszta sapka van, tehát drogos is. A képaláírásban el is igazítanak: Nagy-Britanniát is teljesen megváltoztatta a migráció.