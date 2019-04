Ezért használhat német rendszámú autót Tiborcz István

A német rendszámú autónak sok előnye van, például a büntetési csekkek is valamivel lassabban érnek el a vétkeshez, mivel ilyenkor a magyar rendőrségnek a német adatbázisból kell lekérnie az adatokat.

Listaáron több tízmillió forintba kerülő, német rendszámú Mercedes luxusterepjáróban fotózták le még március végén Orbán Viktor miniszterelnök vejét, Tiborcz Istvánt – írta az Átlátszó.hu. A Mercedes AMG G63-as 2,5 tonnás és csaknem 600 lóerős járművet rendszámtáblája szerint a németországi Passauban regisztrálták.

Piaci szakértők szerint a német rendszámú autók használatával milliókat spórolhat a magyar bérlő vagy tulajdonos. Ahhoz, hogy valaki magyar állampolgárként hozzájusson egy passaui rendszámú járműhöz német lakcímmel vagy - német vagy magyar székhelyű - vállalkozással kell rendelkeznie, amelynek a terhére vehet vagy lízingelhet autót. Akár adásvételről akár tartósbérletről van szó, Németországban jóval kisebbek a költségek, elsősorban a hatalmas általános forgalmi adó-különbözet miatt. Németországban ugyanis csak 19, míg Magyarországon 27 százalékos az áfa, ezt pedig abban az országban kell megfizetni, ahol az autót forgalomba helyezték. Ennek megfelelően a Németországban vett vagy bérelt autó is olcsóbb. Igaz, elvileg az áfacsalás elkerülése miatt legfeljebb hatvan napig lehet más országban életvitelszerűen használni a más országban regisztrált autót, bár szakmai forrásaink szerint gyakorlatilag senki sem ellenőrzi, hogy ténylegesen mennyi ideig tartózkodik egy külföldi rendszámú autó egy másik állam területén. Azt viszont a cégek által vásárolt/lízingelt autóknál előfordulhat, hogy a rendőrök ellenőrzik: a volán mögött ülő rendelkezik-e a tulajdonos cégtől való meghatalmazással.

A német rendszámú autó magyar használatának további előnye lehet, hogy így a büntetési csekkek is valamivel lassabban érnek el a vétkeshez, mivel ilyenkor a magyar rendőrségnek a német adatbázisból kell lekérnie az adatokat. Mint megtudtuk, korábban a szlovák rendszámú autókkal próbálták „karcsúsítani” a hazai vagyonosok az itteni kiadásaikat, de divat volt a liechtensteini autó is. Újabban viszont a német mellett az angol rendszámok szaporodtak el, miután nagyon sok, külföldön dolgozó magyar vesz kint autót, amit utána idehaza is életvitelszerűen használ.

Egyébként nem Tiborcz István az egyetlen a NER-elitből, aki szereti a tekintélyparancsolóan hatalmas Mercedes-terepjárókat. Korábban Mészáros Lőrincet is többször látták Pesten egy G-szériás járművel. Mészáros magyar rendszámú terepjárót tart, ráadásul válogathat is: a Bors 2016-ban lefotózta, hogy öt darab ilyen nagy értékű luxusterepjáró állt a felcsúti üzleti zseni udvarán, ám a járművek az akkor feleségével közösen vitt Mészáros és Mészáros Kft. cégvagyonába tartozott.