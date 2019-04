Megbírságolta az MNB az OTP bankcsoport hét intézményét

Lévai Anikó lecsúszott az első helyről. Közben a befolyáshoz és a hatalomhoz mintha egyre kevesebben, kizárólag egy egyre szűkülő kör tagjai férnének hozzá, állapítja meg óvatosan a lap.

A legbefolyásosabb magyar nők című listáját. A közélet területén volt a legjelentősebb a mozgás a korábbiakhoz képest, írják:

négy év után először csúszott le első helyéről Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége. Helyét Bártfai-Máger Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter vette át.

Habár Lévai a számára fontos szervezetek, barátok és családtagok forráshoz juttatásában továbbra is kulcsszerepet játszik, mára egyértelműnek látszik – lányával, a listán jelenleg a tavalyihoz hasonlóan 4. helyezett Orbán Ráhellel ellentétben – nincs igénye sem a nyilvános szereplésekre, sem arra, hogy közügyekben hatalmat gyakoroljon. Lévai Anikó jelenleg a tízfős Közélet kategória 5. helyén áll

Bártfai-Máger alá ellenben számos állami cég tartozik, miniszterként ő gyakorolja a tulajdonosi jogokat többek között a Magyar Villamos Művek, a regionális vízművek, a regionális közlekedési központok, valamint a Volánbusz, vagy a Szerencsejáték Zrt. fölött.

Több év után visszakerült listára Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke; új szereplő Varga Judit, európai kapcsolatokért felelős államtitkár; és szintén új szereplő Kecskemét kormánypárti polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia.

Változott az üzlet kategória élmezőnye is. Dávid Ilona ugyan tavaly leköszönt a MÁV elnöki székétől, ám a Volán és a DAKK élén jelenleg egyedüli a közlekedési központok vezetői között, aki az operatív működést is irányítja; egyedülálló, hogy egyszerre van rálátása a hazai közúti és a vasúti közlekedésre, egyszerre a vasúti és a közúti közleketésre, sőt nemzetközi a befolyása is megmaradt. Mindeközben azonban Hegedüs Éva, a Gránit Bank tulajdonosa és elnöke nála is jelentősebb befolyást szerzett. Új szereplő pedig Mészáros Lőrincné Kelemen Beatrix, aki számos formális tisztséget visel, de az elmúlt egy évben elsősorban az Echo tévé élén volt aktív

A kultúra élén megingathatatlannak látszik a női top; úgy tűnik, Havas Ágnes szakmai alapon folytathatja a munkáját a Nemzeti Filmalap élén. új szereplő Keserü Ilona, aki a Magyarországon élő és alkotó festőművész nők között, az elmúlt tíz év eladásait tekintve kiemelkedő, 36,1 millió forintos aukciós bevételt tud felmutatni.

A Média kategóriában Vidus Gabriella RTL-vezér első helye is stabil, ugyanakkor feljebb lépett, és dobogóra ért Mészáros Kinga, aki tavaly a tulajdonos Varga Zoltánt váltotta a vezérigazgatói székben a Centrál Médiacsoport élén.



A Forbes óvatosan azt is megállapítja a NER 9. évében, hogy míg lassan emelkedik ugyan a felsőbb pozícióba kerülő nők száma, "a valós befolyáshoz és a hatalomhoz viszont mintha egyre kevesebben, kizárólag egy egyre szűkülő kör tagjai férnének hozzá". Ezért felvettek egy új kategóriát is listájukra. Az új lista szereplői nem feltétlenül rendelkeznek jelentős költségvetéssel, nem feltétlenül ismeri az egész ország a nevüket, szakterületüknek mégis meghatározó alakjai. Ezen a rangsor nélküli listán szerepel többek között L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója; Ürge-Vorsatz Diána fizikus, a Nobel-békedíjas Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának egyik alelnöke; Mészáros Antónia, az UNICEF hazai ügyvezető igazgatója; Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Alapítvány alapítója, Polgár Judit olimpiai bajnok, nemzetközi sakknagymester, a róla elnevezett alapítvány létrehozója, vagy Székely Kriszta rendező és Pataki Ági producer.