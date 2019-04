Különleges kisbárány született Debrecenben

Két nagyon ritka vietnámi szikaszarvassal gyarapodott a Schönbrunni Állatkert. Bár a márciusban született szarvasborjúk még ingatag lábakon állnak, egyre többször lehet látni őket a rinocéroszparkban.

Nagy szemek és pöttyözött barna bunda – a két újszülött vietnámi szikaszarvas épp úgy néz ki, mintha a fiatal Bambi két példánya költözött volna be a Schönbrunni Állatkertbe. 2017 óta él itt szikaszarvasok egy kisebb csoportja, ami márciusban két borjúval: egy nősténnyel és egy hímmel is gyarapodott.

A kivételes állatok a rinocéroszpark (Nashornpark) hatezer négyzetméterén osztoznak a nilgau antilopokkal, az indiai antilopokkal és a park névadóival, az orrszarvúakkal.

"A vietnámi szikaszarvasok különlegessége, hogy pettyezett bundájuk nemcsak a fiatal állatokra, hanem a kifejlett példányokra is jellemző, ami jó álcát ad nekik az erdőben"

- mondta az állatkert osztályvezetője, Simone Haderthauer.

A szabadon élő vietnámi szikaszarvasok világszerte a kihalás szélén állnak és állatkertekben is csak ritkán fordulnak elő. Főként a vietnámi erdőirtásoknak estek áldozatul, sok helyen pedig vadásztak is rájuk. Vietnámban is már csak védett vadasparkokban találhatóak meg. A nagyszámú betelepített populáció miatt a Természetvédelmi Világszövetség ennek ellenére nem fenyegetett fajként tartja őket számon.