Kijev betiltotta az Ukrajna és Oroszország közötti charterjáratok közlekedését

Az ukrán kormány szerdai ülésén betiltotta a nem menetrendszerinti légi járatok közlekedését Ukrajna és Oroszország között az után, hogy Jurij Bojko ukrán elnökjelölt, a kampányát támogató Viktor Medvedcsukkal, Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasával Moszkvában járt nem sokkal az ukrajnai elnökválasztás első fordulója előtt. Bojko és Medvedcsuk március 22-én folytatott megbeszélést Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnökkel Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója jelenlétében arról, milyen feltételek mellett szállítana Oroszország újra közvetlenül földgázt Ukrajnának. Az ukrán vezetés komoly tiltakozását váltotta ki a látogatásuk. Szemükre vetették, hogy felhatalmazás nélkül tárgyaltak, amivel veszélyeztették Ukrajna biztonságát. Jurij Lucenko főügyész vizsgálatot is indított illegális határátlépés címén. Ugyanakkor a határőrség közölte: oda-vissza törvényesen lépték át a határt, így nem akadályozhatták meg ki-, illetve beutazásukat. Az ukrán állami légi szolgálat úgyszintén azt válaszolta a főügyésznek, hogy a két Moszkva-párti politikus nem sértett jogszabályt, mivel nem Oroszországban bejegyzett magángéppel repültek, ami nincs tiltólistán. Az ukrán kormány mostani határozatával viszont bezárta ezt a „kiskaput”, és kiterjesztette a repülési tilalmat ezekre a gépekre is. A tilalom ezentúl csak azokra a repülésekre nem terjed ki, amelyek az ENSZ, az EBESZ és a Nemzetközi Vöröskereszt missziós tevékenységeinek ellátásához szükségesek – mondta a kormányülésen Arszen Avakov belügyminiszter. Bojkóék hazatérve Moszkvából azt állították, hogy Oroszország kész lenne 25 százalékkal olcsóbban szállítani gázt Ukrajnának, mint amennyiért az energiahordozót Kijev európai országoktól veszi. Arról azonban hallgattak, hogy cserébe Oroszország az ukrán állami gáztranzit-vállalat egy olyan konzorciummá alakítását akarja, amelynek ő is részese. A moszkvai látogatás és az olcsó gáz ígérete egy-két százalékkal ugyan megnövelte Bojko támogatottságát, de csak a keleti országrészben hatott a propaganda. A szavazatok csaknem teljes, 99,97 százalékos feldolgozása utáni eredmény szerint Bojko Donyeck és Luhanszk megyékben első helyen végzett, de országosan csak negyedik lett a vasárnapi első fordulóban.