Nem száll le az ÁSZ a kórházakról

Egyetlen példamutatóan gazdálkodó kórházat sem találtak, sőt a vagyongazdálkodási, belső kontrollrendszereik működtetésében szinte valamennyi intézmény elbukott – derült ki azon a sajtótájékoztatón amelyen az Állami Számvevőszék (ÁSZ) bemutatta azt az elemzést, amely 17 intézmény 2013 és 2017 közötti vizsgálatának, valamint további öt kórház utóellenőrzésének tapasztalatait összegezte. Az ÁSZ időzítése figyelemre méltó: a Magyar Kórházszövetség a jövő héten tart konferenciát. A feltárt hiányosságok Salamon Ildikó, az ÁSZ felügyeleti vezetője szerint azért is nagy problémát jelentenek, mert a „belső kontrollrendszer állapota a vezetés színvonalának mutatója.” Ahol ez nem jó, ott nem működhet megfelelően sem a pénzügyi-, sem a vagyongazdálkodás. Mint kiderült: a vizsgálattal górcső alá vett kórházak évente átlagosan 600 milliárd forintnyi közpénzt költenek. Az eladósodottságuk pedig önmagában magas kockázatot jelent. A számvevők szerint amíg az ellátók nem tartják be a gazdálkodási és számviteli szabályokat, addig azt sem lehet megmondani, mekkora összegre lenne szükség a tartozásmentes működésükhöz. Gyakorlatilag kontroll nélkül működnek ezek az intézmények derült ki Warvasovszky Tihamér, a szervezet alelnökének szavaiból. Hozzátette: a feltárt hiányosságok azt mutatták, hogy kórházak vezetői egyértelmű első számú felelősségük ellenére sem fektettek kellő hangsúlyt az intézményük gazdálkodására. Az ÁSZ hét intézmény – a törökbálinti tüdőgyógyintézet, a salgótarjáni-, a berettyóújfalui-, mosonmagyaróvári-, a hatvani-, a soproni-, valamint a tolna megyei – kórház esetében javasolta a miniszternek a felelősség tisztázását, szükség esetén a szankcionálást. A karcagi-, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és a Bács-Kiskun megyei kórházakban pedig a munkajogi felelősség kivizsgálását kérte. A sajtóosztálytól utóbb megtudtuk: ezeket a javaslatokat az ÁSZ 2016-ban, illetve 2018-ban tette, ám hogy a miniszter lépett vagy sem, annak ellenőrzésére a számvevőszék már nem illetékes. Kedden mindenesetre megjelent, hogy a fenntartó 10 intézménybe új vezetőket keres, az ÁSZ-vizsgálattal elmarasztaltak közül azonban csak egy, a karcagi kórház szerepel, mint ahová fő- és gazdasági igazgatót is keresnek. A Magyar Nemzet cikkéből pedig az is kiderül, hogy a szakminisztériumban készül egy kormány-előterjesztés, amiben a szorosabb költségvetési kontroll mellett állítólag alapvető finanszírozási átalakításokra is javaslatot tesznek.