319,78 forinton az euró

A BDPST Group két régiós országban is bővíti portfólióját a következő hónapokban.

A hazai fejlesztések mellett külföldi piacokon is terjeszkedne a BDPST Group – tudta meg a Portfolio. Az értesülést Tiborcz István, a cégcsoport tulajdonosa, Orbán Viktor miniszterelnök veje is megerősítette. A Portfolio megkeresésére azt mondta: középtávú cél, hogy külföldön is meghatározó pozíciókkal rendelkező, jelentős piaci szereplővé váljon a BDPST Group. Ennek jegyében nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is keresik azokat a patinás, sok esetben műemléki védelem alatt álló, mégis évtizedek óta kihasználatlan, folyamatosan romló állapotú ingatlanokat, amelyek, felújításukat követően, akár az eredetitől eltérő funkciók mentén, rentábilisan üzemeltethetők. Továbbá stratégiai cél a kiskereskedelmi portfólió minőségi bővítése, amellyel kapcsolatban jelenleg is tárgyalások folynak több hazai és külföldi élelmiszerlánc tulajdonosaival.