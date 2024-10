Puhán akarnak landolni, kamatot emeltek a nyugati jegybankok

A világ gazdasága korántsem olyan beteg, mint azt sokan jósolták, az enyhe tél, valamint Kína nyitása jelentősen csökkentette az energiaproblémákat Európában is, az amerikai jegybank kihúzhatta a lépéseit determináló események sorából az ukrán háború világgazdasági rombolását – üzente a világnak Jerome Powell Fed-elnök a február eleji kamatigazítás apropóján Lépett az Európai Központi Bank és a Bank of England is. A remények szerint a világ három vezető jegybankjának kamatigazító döntése üdvözítő eszköz a gazdaságok úgynevezett puha landolásához (soft landing), azaz, a fejlődés a pénzbőség szűkítése mellett se torpanjon meg, és féken tartsák az inflációt is.