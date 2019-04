Késsel támadtak két magyar férfira Lipcsében

„Még jobb lenne, ha már a törvény előkészítésének is nagyobb figyelmet szentelnének” – közölte az elnöki hivatal.

Az elnöki hivatal által kiadott állásfoglalásban az áll: Andrej Kiska szlovák államfő jövő héten jelenti be, hogy visszautalja-e a parlamentnek újratárgyalásra az állami jelképekről szóló törvényt, amely tiltja egy másik ország himnuszának lejátszását vagy eléneklését nyilvános rendezvényeken, amennyiben a rendezvényen nincs jelen az adott ország hivatalos küldöttsége – írja az ujszo.com.

„Andrej Kiska államfő szeretné felkérni a kormánykoalíció képviselőit, hogy olvassák el, mire szavaznak, de még jobb lenne, ha már a törvény előkészítésének is nagyobb figyelmet szentelnének.”

Kiskát nem csak a koalíciós Most-Híd elnöke, hanem más koalíciós pártok képviselői is arra kérték, hogy utalja vissza a törvényt a parlamentnek. Az államfőt ugyanezzel a kéréssel kereste meg Simon Zsolt független képviselő és a parlamenten kívüli MKP is. Simon, aki tartózkodott a szavazáson, azt állítja, hogy egy abszurd és ostoba törvényről van szó. Egyben bírálta a Most-Híd pártot is amiatt, hogy a képviselői megszavazták a törvényt. Az MKP arra szólította fel a törvényt megszavazó hidas képviselőket, valamint Grendel Gábort (OĽaNO), hogy mondjanak le a képviselői mandátumukról. A törvényt az SaS is bírálta, hangsúlyozva, hogy frakciójuk nem szavazta meg azt. Hozzáteszik: ha az elnök nem vétózza meg a jogszabályt, és ha a plénum nem módosítja azt, a törvény az alkotmánybíróságon végezheti.



Hétezer euróig terjedő bírság



A pozsonyi törvényhozás március 27-én fogadta el az állami jelképekre vonatkozó törvény egy olyan módosítását, amely nyilvános rendezvényeken arra az esetre korlátozza a külföldi országok himnuszának eléneklését, amikor a helyszínen jelen van az érintett országnak hivatalos küldöttsége. A módosítás tartalma komoly közfelháborodást váltott ki a felvidéki magyarság körében. A tervek szerint május 15.-én hatályba lépő módosítás helyi megfigyelők szerint leginkább a sportrendezvényeken történő himnuszéneklés tiltását célozhatta. A jogszabályban az előírások megsértése esetén 7 ezer euróig terjedő bírság lehetőségével is számolnak. A módosítást 108-an támogatták, és a Bugár Béla vezette Most-Híd vegyes párt képviselőinek többsége is mellette voksolt. Ezzel kapcsolatban a Híd korábban a Paraméterrel közölte:

„Természetesen nem engedjük meg, hogy ez az értelmetlen korlátozás hatályba lépjen. A sajnálatos félreértést a lehető legrövidebb időn belül orvosoljuk.”