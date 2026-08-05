A német terrorellenes ügyészség és a szászországi rendőrség vizsgálja az esetet; egy leszállását megszakító DHL-gép közben ismeretlen tárggyal ütközött a levegőben.
Könnyebben megsebesítette a cirkusza egyik alkalmazottját, aztán megszökött a kifutójából. Mindössze fél órán át élvezhette azt, amit viszonylagos szabadságnak hívnak.
Pár napja még a kórházban ápolták, onnan azonban elbocsátották, mert rátámadt a többi betegre.
A rendőrség egyelőre nem adott részletes tájékoztatást arról, hogy balesetről, szándékos cselekményről vagy más körülményről lehet-e szó. Az autó sofőrjét őrizetbe vették.
A Népszava által megkérdezett szakértő szerint az is humánusabb lett volna, ha a kistigriseket hagyják a velük nem törődő anyjuk mellett, és megvárják, amíg kimúlnak.
Szibériai tigrisekből alig néhány száz példány élhet már csak szabadon az orosz Távol-Keleten, Kínában, illetve esetleg Észak-Koreában.
A helyi kórházakat felszólították, hogy készüljenek fel egy vészhelyzet kezelésére.
A rendőrség még vizsgálja azt az ügyet, amelynek sértettje azt állítja: Dávid-csillaga miatt nem lakhatott egy énekes az egyik lipcsei szállodában. A hotel által megbízott iroda viszont már végzett is az üggyel, és azt állítja, nem tűnik úgy, mintha az énekes viselte volna az ominózus láncot, szó sincs hát antiszemitizmusról.
A megmozdulások szervezői mossák kezeiket, azt állítják, nem tehetnek erről.
A vizsgálathoz a német popsztár, Tim Bendzko három minikoncertet adott augusztusban.
Tesztbulit rendeztek Lipcsében a fertőzésbiztos tömegrendezvények modelljének kifejlesztéséhez.
Ugyanakkor szemtanúk szerint a szilveszteri incidens előtt a rendőrök agresszívek és erőszakosak voltak, még kormánypárti politikus is bírálja a fellépésüket.
A két férfin életmenő műtétet kellett végrehajtani. A támadók elmenekültek.
Szatmári András kardban indul a héten zajló lipcsei vívó-világbajnokságon. Egyéniben, illetve csapatban is a maximumot szeretné nyújtani, s érmet, érmeket remél a viadaltól a kiemelt versenyző.
KATTINSTON A KÉPRE A TÖBBIÉRT - FOTÓK: SEAN GALLUP/GETTY IMAGES
Elkezdődött csütörtökön a Lipcsei Könyvvásár, a német nyelvterület legnagyobb irodalmi közönségfesztiválja, amely az idén a kortárs irodalom mellett az Európai Unió jövőjével és a könyv- és irodalomterjesztés új formáival is foglalkozik. A kelet-németországi nagyváros könyvvására az egyik legnagyobb szabású irodalmi rendezvény Európában. Tavaly 42 országból 2250 kiállító mutatkozott be, az idén pedig már 43 országból 2493, kínálatukban 100 ezernél is több kötet szerepel.
Tovább folytatják a nyomozást az iszlamista indíttatású robbantásos merénylet előkészítésének gyanúja miatt Németországban elfogott feltételezett szír terrorista ügyében, aki lipcsei börtöncellájában öngyilkos lett - mondta csütörtökön Drezdában Klaus Fleischmann szászországi tartományi főügyész.
Nem sokkal hajnali három óra előtt fenyegető telefonhívást kapott egy lipcsei luxushotel személyzete, amit jelentettek a rendőrségnek. Az épületet a pincétől a tetőig tüzetesen átvizsgálják.
A németországi Lipcsében a hatóságok vasárnap ismertetett összesítése szerint 69 rendőr sebesült meg az előző napi zavargásban.
Meghalt keddre virradóra az az ebolával fertőzött afrikai beteg, akit múlt hét óta egy lipcsei klinikán kezeltek - közölték kórházi illetékesek. Az 56 éves szudáni ENSZ-alkalmazottat csütörtökön szállították Libériából Lipcsébe. Az orvosok állapotát érkezésekor "erősen kritikusnak, ugyanakkor stabilnak" tartották. A férfi a harmadik olyan ebolás beteg, akit a nyugat-afrikai járvány év eleji kitörése óta Németországba szállítottak. Egy fertőzöttet jelenleg Frankfurt am Mainban kezelnek, míg egy másikat öt hét után egészségesen engedtek ki egy hamburgi kórházból.
Bár az SPD vezetőit újraválasztották a német szociáldemokraták lipcsei kongresszusán, a nagykoalíció sorsa talán bizonytalanabb, mint valaha. A küldöttek igen szkeptikusan viszonyultak a CDU/CSU-val való közös kormányzáshoz. Az SPD vezetősége nehéz hetek előtt áll: december elejéig kell meggyőzniük a küldötteket arról, hogy a nagykoalíció igenis előnyös a párt számára.
Németországban nagyszabású hadijátékot rendeznek a hét végén a napóleoni háborúk egyik legvéresebb ütközete, a lipcsei népek csatája kétszázadik évfordulóján. A készülődésről szóló fotókat itt nézheti meg.