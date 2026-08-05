A Dávid-csillag és a recepciós: Ellentámadásba lendült a megvádolt hotel

A rendőrség még vizsgálja azt az ügyet, amelynek sértettje azt állítja: Dávid-csillaga miatt nem lakhatott egy énekes az egyik lipcsei szállodában. A hotel által megbízott iroda viszont már végzett is az üggyel, és azt állítja, nem tűnik úgy, mintha az énekes viselte volna az ominózus láncot, szó sincs hát antiszemitizmusról.