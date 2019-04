Eloltották a fonyódi nádastüzet

Miután 160 ezer alá csökkent a város lakossága, fel kellett számolni egy választókörzetet. Bartha Györgyére esett a HVI választása.



Felforgatta Miskolc választókerületeit a lakosság fogyása: eggyel kevesebb mandátumot oszthatnak ki, így 28 helyett 27 képviselője lesz a város közgyűlésének az ősszel kezdődő ciklusban. Mint a Magyar Hang kiszúrta, ez a fideszes önkormányzat jegyzője által vezetett Helyi Választási Iroda (HVI) döntésének értelmében azt jelenti:

éppen egy olyan körzetet számolnak fel, amelyet 1994 óta mindig a szocialista Bartha György nyert meg.

A döntés felháborító - erősítette meg a Népszavának a választókörzetek átszabásának tényét Varga László, az MSZP Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szövetségének elnöke. Az MSZP szakértők bevonásával fontolgatja, hogy megtámadja-e a döntést, annak bírósági felülvizsgálatát kérve. A mostanin kívül ráadásul más anomáliák is vannak a körzetek kiosztásában, tette hozzá Varga: a határok meghúzásával egységes városrészeket szakítottak szét, továbbá olyan amorf alakú választókerületekkel van tele Miskolc, melyekből értelmezhetetlen módon lóg ki egy-egy utca.

A Magyar Hang azt írja, a pártokat ugyan levélben értesítették arról, hogy eggyel kevesebb mandátum lesz a városban, de a választókerületek átrajzolásának előkészítésébe nem volt beleszólásuk. A törvény alapján a választási iroda – melynek Miskolcon Alakszai Zoltán jegyző a vezetője, tagja még az aljegyző – lényegében maga dönthet a választókerületekről. A HVI-nek előzetes véleményt ugyan kell kérnie a helyi választási bizottságtól, de annak állásfoglalása nem köti. (Alakszai egyébként 2016 decembere óta Miskolc jegyzője, előtte Kriza Ákos fideszes polgármester kabinetvezetője volt, mint az kiderült a városháza egyik, a Népszavának írt korábbi tájékoztatásából.)

Bartha, akinek 19-es számú választókerülete teljesen feloldódik a többiben, már harmadszor válik áldozatává a miskolci körzetek átalakításának. 2010-ben, amikor az Országgyűlés fideszes kétharmada csökkentette a képviselő-testületek létszámát, akkor a város nyugati felén található Kilián-lakótelepi körzetét nemcsak szétválasztották, hanem a maradék részhez hozzácsaptak egy jobbra húzó kertvárosi részt is. Ezzel együtt 2010-ben, majd – miután a szintén bázisának számtó Bükkszentlászlót is leválasztották a körzetről – 2014-ben is csak megszorongatni tudták a képviselőt. Bartha György úgy nyilatkozott: dacára annak, hogy megszűnt a körzete, tervei szerint indul a választáson. Az pedig már az esetleges fellebbezés eredményétől függ, melyik körzetben.