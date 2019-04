Tűz volt egy szállodában a Mátrában, hatvan embernek kellett elhagynia az épületet

A gyanúsított és védője fellebbezett, így a döntés nem végleges, de végrehajtható.

Elrendelték egy férfi letartóztatását, aki benzinnel lelocsolta, majd meggyújtotta lakótársát, másodfokú égési sérüléseket okozva ezzel – közölte a Budapest Környéki Törvényszék sajtóosztálya pénteken az MTI-vel. A férfit a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítja. A nyomozás adatai szerint a sértett négy hónapja a gyanúsított Pest megyei ingatlanában lakott albérletben, különálló lakrészben. Mind a gyanúsított, mind a sértett rendszeresen fogyasztott szeszes italt. Volt köztük tettlegesség a bűncselekmény előtt is, ekkor a gyanúsított egy balta fokával többször megütötte a sértett mellkasát. A sértett azonban nem ment orvoshoz és nem is tett feljelentést – olvasható a közleményben. Csütörtökön a gyanúsított többször kereste mobiltelefonon a sértettet, ő azonban nem fogadta hívását. Ezért a gyanúsított, aki hazatérése után italozott, „indulatos lett”, magával vitt egy benzineskannát, majd a sértett lakrészében az ágyon fekvő, szintén ittas férfira öntötte és meggyújtotta a benzint. A sértett takarója és nadrágja meggyulladt, és bár egy ruhadarabbal sikerült eloltania a tüzet, így is másodfokú égési sérüléseket szerzett. A végzést az ügyész tudomásul vette. A gyanúsított és védője fellebbezett, így a döntés nem végleges, de végrehajtható.