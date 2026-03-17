A tavasz átmenetileg télbe fordult északi tájainkon. Szerdától szárazabb és naposabb idő várható.
Eltűntek a csatornafedők egy erdei ösvény mellől. Az arra járó kirándulók, de az ott élő vadak is bármikor lezuhanhatnak a több méteres mélységbe.
Autója totálkáros lett, miután egy mátrai falu kellős közepén egy kifejlett szarvasbikával ütközött, s még a kártérítésért indított pert is elvesztette egy gyöngyösi asszony.
A hegyekben 6-7 fokkal hidegebb a levegő az országos átlagnál, de az előrejelzések szerint melegszik az idő.
A Balatoni Szövetség attól tart, hogy a leköltöző nyaralók miatt berobbanhat a koronavírus-járvány a tóparti településeken, ahol ráadásul ellátási gondokat is okozhatnak a városokból érkezők. A Mátra tetején nagy rohamra nem számítanak, de azért valamennyi többlet-rendeléssel felkészültek a hosszú hétvégére.
A tűzoltók és az önkéntesek kimentették, majd átadták őt a mentőknek.
A tűzeset során senki nem sérült meg.
Egy biatorbágyi lakos hívta vasárnap este a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját, segítséget kérve. Mint elmondta, barátnőjével eltévedtek Markaz és Mátraháza közötti erdei úton. Az esetről Kovács Nikoletta rendőrségi sajtóreferens tájékoztatta a Heolt.
A Mátra jó részén keserves lesz az idei szüret: van, ahol a szombati jégeső az egész szőlőültetvényt letarolta, míg máshol az almát, a meggyet vitte el. Biztosítása szinte senkinek sincs, a kárenyhítési alapból pedig vagy jut, vagy nem. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK! FOTÓ: KIS-BENEDEKNÉ S. ANITA
Személyautóval ütközött egy motoros vasárnap a 24-es számú főúton, Parádsasvárnál, a férfi a helyszínen meghalt - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Várhatóan péntek estére megszűnik az útlezárás a 24-es főúton - tájékoztatott a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság.
Válsághelyzet alakult ki a Mátrában a hóesés miatt: hét településen áramszünet volt, a Mátrai Gyógyintézetben betegfelvételi és látogatási tilalmat rendeltek el.
Havazás miatt járhatatlanná vált a 24-es főút mátrai szakasza, az utat teljes szélességében lezárták - közölte szerdán a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság.
Hótakaró alakult ki kedd délelőttre az ország legmagasabb pontján Kékestetőn - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kékestetői obszervatóriumának ügyeletes észlelője.
A Mátraszentistváni Sípark december 17-én nyitotta meg kapuit, a területet örömmel birtokba vevőkről Komka Péter, az MTI fotósa készített felvételeket.
Sűrű havazás kezdődött a Mátrában este, másfél óra alatt öt centiméter hó hullott - írta a honlapján a Mátraszentistváni Sípark.
Megtalálták azt a 27 éves autista férfit, aki tegnap eltűnt a Mátrában, Mátraháza és Sástó között egy turistaúton – írja a police.hu.
Megindult a forgalom a Heves megyei Mátraháza és Parádsasvár között, miután az úttestről eltávolították a kidőlt fákat - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csütörtök este.
Sószóró autó halad a 24. számú út lezárt szakaszán Mátraházán 2014. december 2-án. Az ónos eső és fagy okozta fakidőlések miatt a Mátrában teljes az útzár Mátraháza és Parádsasvár között, a kékestetői bekötő úton, a 2408-as úton Mátrakeresztestől a 24-es számú főútig. Az útlezárások miatt Kékestető és Galyatető megközelíthetetlen.
Kritikus a helyzet a Mátra útjain az erdősávok és fasorok mentén az ónos eső, a fagy és a kidőlt fák miatt - olvasható a katasztrófavédelem honlapjára hétfő este feltett közleményben.
A szolgáltató megtette a szükséges intézkedéseket a szennyeződések megszüntetésére az öt mátrai településen, de amíg a vett minták nem igazolják a beavatkozás eredményességét, az ivóvíz nem fogyasztható - közölte a szolgáltató Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. pénteken az MTI-vel.
Mintegy 23 ezer köbméternyi fát döntött ki a viharos szél az elmúlt héten az Egererdő Zrt. területén, a Bükk nyugati részén és a Mátrában - közölte a társaság erdőgazdálkodási vezérigazgató-helyettese.
Téliesre fordult az idő az ország nagy részén, hamarosan szánkózásra és síelésre is alkalmas lesz a hó a Mátrában. Az ország legmagasabb pontján, a Kékesen a hótakaró már több mint 4 centis. A szakemberek arra számítanak, hogy az ottani mínusz 2-3 fokban megmarad és vastagszik is a hó.