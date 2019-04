Hazahívja külföldi munkatársait az MNB – De mi lesz az irodákkal?

Tavaly az Elműnél 17,6 milliárd forintról 10,1 milliárdra, az ÉMÁSZ esetében pedig 4,8 milliárdról 3,4 milliárdra esett a (nemzetközi számviteli szabályok szerint időszaki eredménynek nevezett) nyereség – derül ki a két, egyaránt a német RWE-irányította áramszolgáltató csoport nemrég megjelent tőzsdei jelentéséből. A fővárosi áramszolgáltató várhatóan a tavalyival megegyező szintű, 9,7 milliárdos osztalékot fizet részvényeseinek; az észak-magyarországiaknál az összeg 4,6 milliárdról 4,3 milliárdra mérséklődik. (A két társaságot irányító, Innogy nevű RWE-leány mellett mindkét cégben kistulajdonos az állami MVM is.) Csoportszinten az Elmű árbevétele 209 milliárdról 215 milliárdra, nyeresége 15,8 milliárdról 16,1 milliárdra nőtt; az ÉMÁSZ-é a tavalyelőtti 51,8 milliárd után tavaly 49,4 milliárdra, nyeresége pedig 8,1 milliárdról 6,7 milliárdra csökkent. Az adatok változását érdemben nem indokolták. Az Elmű és az ÉMÁSZ egy németországi adásvétel-sorozat miatt idén várhatóan a nagy versenytárs, a hazai áramszolgáltatásban, illetve gázhálózat-üzemeltetésben is jelen lévő E.ON kezébe kerül. Bár az Orbán-kormány korábban nyíltan kifejezte az Elmű-ÉMÁSZ kivásárlása iránti szándékát, a nemzetközi ügylet miatt ez most nincs napirenden. Az Elmű-ÉMÁSZ tavaly az Orbán Viktor üzleti hátországához sorolt, svájci MET Holding AG-nak eladta az üzleti energiaszolgáltatást végző, román RWE Energie s.r.l.-t. Közműépítésre megalapították az Elmű-ÉMÁSZ Solutions Kft.-t, ami idén megvette a Klíma és Hűtéstechnika Kft.-t is. Akkumulátoros szolgáltatásokra létrehozták az Elmű-ÉMÁSZ Energiatároló Kft.-t, néhány napja pedig megvásárolták a szakértői tevékenységet végző Get Energy Kft.-t.