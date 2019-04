Ezzel szemben a tény az, hogy a Sorsok Házával kapcsolatban az égvilágon senki nem mocskolja be az országot, csupán azt kritizálták többen is (Randolph Braham professzortól a jeruzsálemi Jad Vasem intézet igazgatójáig, történészektől a Mazsihiszig), hogy a múzeumi kiállítás koncepciója egyoldalú, és nem a tényeknek megfelelően mutatja be az akkori magyar állam történelmi felelősségét.

Ha ez az ország bemocskolásának számít, akkor nehéz lesz itt tisztának maradni.

Azt állította továbbá Gulyás (ugyanott), hogy a ferihegyi repülőtér értékesítése a szocialista kormány egyik legnagyobb bűne volt. Mint mondta, a kormány elégedetlen a működtetéssel, és a repülőtéren csak minimális fejlesztések történtek.

Ezzel szemben a tény az, hogy a repülőtér utasforgalma 2010-hez képest megduplázódott. Ennek lebonyolítására komoly beruházásokat hajtottak végre; a Sky Court csarnokra például 75 milliárd forintot költöttek, legutóbb pedig tavaly ősszel adtak át egy újabb utasmólót. A következő öt évben ezenkívül egy harmadik terminált is építenek, mert arra számítanak, hogy a forgalom további 50 százalékkal nő. Ezeket a beruházásokat nem az állam, vagyis a köz pénzéből végzik. De a jelek szerint az állam azt szeretné, ha minden pénzhez köze lenne.

Azt is állította Gulyás (szintén a kormányinfón), hogy Brüsszelnek le kell állítania a migránskártya-programot, mert rendkívül aggasztó, hogy terroristák juthatnak ilyen kártyákhoz, és hogy az EU, illetve az ENSZ pénzzel segíti Európában tartózkodásukat.

Ezzel szemben a tény az, hogy a kártyákat nem migránsoknak, hanem menedékkérőknek vagy menekülteknek adják, akik készpénz-támogatásra is jogosultak lennének. Ennél pedig egyszerűbb és ellenőrizhetőbb a kártya használata. Hogy köztük akár terroristák is megbújhatnak, nem zárható ki, mint ahogy az sem, hogy egykori bevándorlók leszármazottai már állampolgárként válnak terroristává. Sőt ez még a született magyarok között is előfordulhat, lásd a körúti robbantót. Bár neki nincs migránskártyája.

Azt állította az Emberi Erőforrások Minisztériuma (közleményében), hogy a kórházak adóssága „a balliberális korszak egyik súlyos mulasztása, mert a folyamatos pénzkivonás miatt 2010-re az adósságállomány megközelítette a 130 milliárd forintot. A 2010-es kormányváltás óta azonban kevesebb, mint felére csökkent a kórházak adósságállománya.”

Ezzel szemben a tény az, hogy 2010 végén a kórházi adósságállomány 34,6 milliárd forint volt, 2018 végén pedig a lejárt adósságok 55 milliárdot tettek ki. Vagyis jelentősen nőttek 2010-hez képest. Egy minisztériumi közleménnyel ezeket nem lehet eltüntetni. Ahhoz nem Kásler Miklós kellene, hanem Rodolfó, a bűvész. Vagy Orbán – már ha több pénzt szánna az egészségügyre.