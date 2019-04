Orbán barátja tovább feszíti a húrt

Mind ellenségesebb a hangulat a római kabinetben, amely talán egy éves születésnapját sem éri majd meg.

Matteo Salvini hétfőn, Milánóban bont zászlót, s alapítja meg új, bevándorlásellenes, populista mozgalmát, több országban azonban csekély érdeklődést mutatnak a kezdeményezés iránt, alsóbb szinten képviselteti magát például az egyre inkább a centrumhoz húzó Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) pedig nem mutatott érdeklődést. A jelenlegi Európai Parlamentben a populista erők három frakcióban foglalnak helyet, az olasz belügyminiszter, a jobboldali radikális Liga elnökének célja azonban az, hogy egyetlen blokkba tömörüljenek. Az európai porondon való megjelenés azonban belpolitikai célokat is szolgál. Mindinkább háttérbe kívánja szorítani az olasz koalíciós partnert, az Öt Csillag Mozgalmat (M5S). A két párt vezetője, Salvini, illetve Luigi Di Maio rendre leszögezik, a koalíció fennmaradását nem fenyegeti veszély, hírek szerint azonban ha a Liga az EP-választáson nagyon megelőzi az M5S-t, amire a felmérések szerint minden esélye meg is van, akkor újra kívánja írni a kormány programját, nyilvánvalóan kidomborítva saját politikai erejének céljait. Ez pedig a koalíció felbomlását vetíti előre. Az sem elképzelhetetlen, hogy a tavaly júniusban megalakult kormány egy éves születésnapját sem éri meg. Az M5S folyamatosan védekezésre kényszerül, a Liga ugyanis elorozta tőle választóinak egy részét, ami a „csillagosok” folyamatos erjedését idézte elő. Di Maio, szorult helyzetében, egyre hevesebben támadja a Ligát, elfogadhatatlannak nevezte „szélsőjobboldali eltorzulását”. Mint mondta, nem kívánják adni a nevüket ahhoz, ha a Liga korlátozni akarja az abortuszhoz való jogot, amint elfogadhatatlannak tartják a homoszexuálisokkal szembeni gyűlöletkeltést is. Az M5S vezetője egy héttel korábban azzal vádolta a koalíciós partnert, hogy Olaszországot vissza akarja vezetni a középkorba. Ennek előzménye az volt, hogy Salvini elfogadta a Családok Világkongresszusának (WCF) meghívását, s a veronai konferencián beszédet is mondott. A WCF-et 1997-ben alapították ultrakonzervatív evangéliumi keresztény csoportok. A belügyminiszter azt közölte, szó sincs arról, hogy megbolygatnák az abortusztörvényt, ugyanakkor – mint mondta – erősíteni akarják a hagyományos családi modellt. Előbb-utóbb a menekültkérdés is koalíciós feszültségforrás lehet. Olaszországban az év első két hónapjában a korlátozások miatt csak 335 menekült lépett az ország területére, 1354-et pedig visszatoloncoltak hazájukba. Az előző évben majdnem 6000-en érték el az olasz partokat az év első két hónapjában. Tavaly a parlament törvényt fogadott el, amelynek következtében a bevándorlók elveszítik humanitárius védelmüket. Két év ott tartózkodás után ezt újra kérvényezniük kell, ám rendre elutasítják beadványukat. Mintegy 600 ezer emberre vár kitoloncolás, amit az M5S nem hagyhat szó nélkül szociálisabban érzékenyebb választóik miatt.