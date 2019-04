Gonosz öregúr csapott le a Momentum pécsi aktivistáira

Szombaton este tragikus hirtelenséggel meghalt Zappe Gábor újságíró, szerkesztő, az Index volt főszerkesztő-helyettese – tudatta a portállal a család.

Zappe Gábor egy budapesti kórházban, családja körében hunyt el. 47 éves volt, háromgyerekes édesapa - írja az Index

Zappe Gábor 1971-ben született, négy testvére volt, édesapja, Zappe László a Népszabadság volt kulturális szerkesztője, ma is aktív színikritikus. Gábor József Attila Gimnáziumban tanult, Kaffka Margitban érettségizett, majd a Miskolci Egyetemre járt. Az újságírással 1994-ben kezdett foglalkozni. Még a gimnáziumból ismerte Uj Pétert, az Index alapítóját, volt főszerkesztőt, az ő hívására jött 2000-ben az Indexhez. Először a politika rovat vezetője, 2002-től főszerkesztő-helyettes volt. 2006-ban bízták meg a lapcsoporthoz tartozó Velvet főszerkesztésével, 2011-től a Dívány főszerkesztője is volt, és ő vezette a port.hu-t is. A CEMP csoporttól 2017 elején távozott, májusban az akkor újrainduló Zoom.hu főszerkesztője lett, ám szeptemberben távozott onnan. Ez év januárjától a Green Go elektromos autómegosztó rendszernél dolgozott.