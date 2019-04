Vesztésre álltak, ezért kiütötte ellenfelét a fiatal focista

A magyar férfi vízilabda válogatott nyerte az Európa Kupa zágrábi nyolcas döntőjét: Märcz Tamás együttese a vasárnapi fináléban a házigazda világbajnoki címvédő horvátokat győzte le 10-8-ra.

A magyar csapat - amely a negyeddöntőben Montenegrót, a négy között pedig Olaszországot búcsúztatta - végig vezetve, magabiztosan diadalmaskodott, a tíz gólon nyolcan osztoztak, a legeredményesebb játékos Manhercz Krisztián volt három találattal. A magyar válogatott már a döntőbe jutásával kiharcolta, hogy júniusban ott legyen a belgrádi világliga szuperdöntőjében, amelynek győztese elsőként szerez kvótát a tokiói olimpiára. Eredmények, döntő: Magyarország-Horvátország 10-8 (2-2, 3-1, 3-2, 2-3) a magyar csapat gólszerzői: Manhercz 3, Angyal D., Bátori, Kovács G., Vámos, Német, Erdélyi, Zalánki 1-1 Hárai Balázs sérülése nem jött rendbe, így akárcsak az Olaszország elleni elődöntőben, ezúttal is Német Toni volt Märcz Tamás szövetségi kapitány egyetlen centere. A kapuban ezúttal Nagy Viktor kapott lehetőséget. A világbajnok kapus remekül kezdett, hiszen előbb emberelőnyben hárított, utána pedig kifogta Loren Fatovic ötméteresét, míg a túloldalon Angyal Dániel centerből szerzett vezetést. A horvát egyenlítés után az olaszok ellen győztes gólt szerző Manhercz Krisztián talált be. A házigazdák fórból egalizáltak. Az OSC 22 éves játékosa a második felvonásban kétszer is bevette a világklasszis Marko Bijac kapuját. Ettől Bátori Bence is felbátorodott, góljának köszönhetően pedig kettővel elment a magyar válogatott (5-3). A nagyszünet után nagy lehetőséget szalasztott el a magyar válogatott: Vámos Márton ötméterest rontott. A háromgólos különbség így sem kellett sokat várni, Kovács Gergő bombázott a hálóba. A közte négyért emberelőnyben támadhatott a magyar csapat, de a bejátszás rossz volt, az ellentámadásból pedig ötöst kaptak a házigazdák, Maro Jokovic pedig már nem hibázott. Nem sokkal ezután Vámos javított egy bombával, majd egy távoli horvát találat után Német harcolt ki egy kiállítást, amelyet ő maga szinte azonnal gólra váltott. A záró felvonás elején Nagy Viktor többször is hárított emberhátrányban, így a horvátok "csak" két gólra jöttek fel, mielőtt Erdélyi Balázs bepofozott egy kipattanót (9-6). A vendéglátók Fatovic góljával zárkóztak, de nehéz helyzetbe kerültek, mivel a Bátorit megütő Javier Garcia Gadea, valamint Luka Luncar fegyelmezetlensége miatt hátrányba kerültek, amit Zalánki Gergő ki is használt. A horvátoknak a hátralevő időben már nem volt esélyük az egyenlítésre. A találkozót követően a mérkőzés legjobbjának járó elismerést Nagy Viktor vehette át, míg Varga Dénest a torna legértékesebb játékosának választották. A FINA tájékoztatása szerint a belgrádi világliga szuperdöntőben a magyarok a japánokkal, a kanadaiakkal és a spanyolokkal szerepelnek majd azonos csoportban, míg a másik négyesben a házigazda szerbeken kívül az ausztrálok, a horvátok és a kazahok találkoznak egymással. korábban: bronzmérkőzés: Spanyolország-Olaszország 9-7 (3-1, 0-2, 5-3, 1-1) az 5. helyért: Montenegró-Szerbia 16-14 (5-6, 5-2, 4-2, 2-4) a 7. helyért: Görögország-Oroszország 15-14 (3-3, 5-4, 4-2, 3-5)