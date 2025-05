Furcsa ízű vizet isznak a barcsiak

Az ivóvízzel szemben felvetődött minőségi kifogások ellenére a barcsi iskola csaknem négyszáz tanulója nem viheti be saját ásványvizét vagy üdítőjét az intézmény ebédlőjébe, így a korábban fekália jelenlétére utaló baktériumos, most pedig agyonfertőtlenített csapvizet kell inniuk – számolt be a hírről a Magyar Nemzet. A tiltás oka, ahogyan arról Kertainé Horváth Edit, a Barcsi Általános Iskola Arany János Tagiskolájának igazgatója elmondta, hogy a flakonokat a gyerekek a szünetekben gyakran kiviszik az udvarra, ahol azok leesnek a földre, ezért egyáltalán nem olyan sterilek, mint amilyennek az ÁNTSZ-előírás szerint egy étkezőben az üvegeknek lenniük kellene.