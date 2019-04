Van jól működő "családvédelmi akcióterv" is, ráadásul Magyarországon

A budapesti főpolgármesterségre pályázó Puzsér elfogadhatatlannak tartja, hogy nem minden párt részvételével született ellenzéki összefogás, továbbá, hogy őt sem hívták tárgyalni a polgármesterjelöltekről.

Felfüggeszti a tárgyalásokat az előválasztásról Puzsér Róbert Karácsony Gergellyel, miután az MSZP–DK–Párbeszéd–Momentum az LMP és a Jobbik nélkül állapodott meg a kerületi polgármesterjelöltekről , értesült az Index . Az MSZP–DK–Párbeszéd–Momentum szombaton jelentette be a polgármesterjelöltjeit, ami komolyon felháborította a Jobbikot, az LMP-t, illetve Puzsér Róbertet is. Puzsér stábja pedig a portál értesülései szerint már jelezte is a tárgyalások végét, ami gyakorlatilag azt jelenti: a budapesti főpolgármesteri címre pályázó celeb kiszáll az előválasztásból.

Ha Puzsér Róbert is megerősíti kampányfőnöke nyilatkozatát, akkor sajnálattal vesszük tudomásul, hogy nem indul az előválasztás második fordulójában

- mondta a Népszavának Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke, az előválasztás egyik lebonyolítója. Molnár szerint mindenesetre a procedúra nem függ Puzsér indulásától, Karácsony Gergely mindenképp elindul a nyári fordulóban. Arra a kérdésünkre, hogy akkor mi a terv, ha csak a Párbeszéd társelnöke méretteti meg magát, Molnár azt mondta: ők megadták a lehetőséget, ha csak egy jelölt gyűjti össze az ajánlásokat, arra is van megnyugtató válasz a lebonyolítás szabályaiban, erről ugyanakkor nem mondott többet. Molnár egyébként zavarosnak tartja Puzsérék indokát, "nem látok összefüggést a kerületi jelöltekben és a főpolgármesteri-előválasztásban" - mondta.

Puzsér Róbert kampányfőnöke, Zaránd Péter az Indexnek erősítette meg, hogy nem tartják elfogadhatónak az ellenzéki pártok szombati bejelentését. Így nem kívánnak addig tárgyalni Karácsonnyal, ameddig a teljes ellenzéket be nem vonják a megállapodásba. Szerinte nem csak minden pártnak, de Puzsér Róbertnek – mint jelöltnek – is részt kellene vennie az ellenzéki tárgyalásokon, ahogy ezt a párbeszédes Karácsony is teszi.